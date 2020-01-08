Світ чекає Третя світова? Як вплине на українців можлива бійня США й Ірану

Ранок 8 січня став справжньою трагедією для України. У столиці Ірану Тегерані зазнав аварії літак МАУ, серед 176 загиблих пасажирів було 11 українців. Трагедія трапилася на тлі ракетних ударів по американських базах із боку Вартових ісламської революції.

Президент Дональд Трамп пообіцяв серйозну відповідь, а ціни на нафту просто злетіли. Експерти прогнозують початок 3-ї світової війни.

Що наразі відомо, чи існує реальна загроза початку широкомасштабного конфлікту і як це "вдарить" по Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

Світ очікує глобальна війна?

Імовірність досить висока. Прогнозувати доволі складно, але напевно після обстрілу військових баз Штати щонайменше дадуть асиметричну відповідь.

У коментарі OBOZREVATEL керівник "Центру дослідження Африки" Олександр Мішин пояснив, що обстріл двох баз США з боку Ірану – це прямий акт війни. Якби до цього відносини між двома країнами були б дружніми, то можна було б говорити про аналогії з "новим Перл-Харбором" через підступний напад із боку іранців.

"Але США та Іран розглядають одне одного як "терористів". Вашингтон у 2018 році визнав іранський КВІР терористичною організацією, і його керівників, зокрема загиблого Касема Сулеймані, міжнародними терористами. Днями парламент Ірану ухвалив рішення, в якому Пентагон розглядається як терористична структура.

Похорон Сулеймані

Отже, сторони вже давно перебувають у стані конфронтації. Але якщо до цього Тегеран завдавав ударів через своїх поплічників, таких як "Хезболла" і "Ансар Аллах" по союзниках США, таких, як Ізраїль і Саудівська Аравія, то тепер ми бачимо видозміни давнього конфлікту і пряме протистояння Ірану і США. Отже, від proxy-war відбувається перехід до прямої боротьби двох сторін за контроль над Іраком.

Новини Іран пригрозив бомбити у відповідь союзників США

Стратегічна мета Тегерана полягає у повному витісненні американців з іракської території, тоді як мета США полягає в стримуванні іранської експансії у регіоні Близького Сходу, запобігання отримання ядерної зброї іранцями і захисту безпеки Ізраїлю.

Чи переросте протистояння в регіональну війну – зараз головна дилема. Якщо так трапиться, то до конфлікту будуть втягнуті багато сторін, але в економічному плані найбільше постраждають інтереси азійських країн, таких як Індія, Китай та інших країн Південно-Східної Азії", – пояснив Мішин.

Міжнародник Ілія Куса коментує ситуація в Ірані стримано, але не виключає широкомасштабного конфлікту. Він зазначив: Іран заявив, що це початок операції "Мученик Сулеймані", покликаної помститися за загибель генерала.

"Як я і писав, Близький Схід любить символізм – почали обстріл саме після півночі після похорону Сулеймані о 01:20 ночі – час, коли він був убитий в Багдаді 3 січня. За словами іранців, їх тригернула відмова Трампа йти з Іраку, і вони вважають їх тепер окупантами", – написав міжнародник у своєму телеграм-каналі "Вуса Асада".

У коментарі OBOZREVATEL він наголосив, що США і Дональд Трамп не будуть довго чекати з відповіддю і найближчими днями буде ескалація. "Думаю, дадуть відповідь і буде ескалація, поки хтось не зробить перший крок назустріч".

Чим обернеться для України (курс долара, вартість бензину, ціни)

На щастя, Іран досить далеко від України і прямі бойові дії оминуть країну. Але ось у вітчизняної економіки можуть бути проблеми. Перш за все через коливання цін на нафту і нестабільність на міжнародних ринках.

За словами фінансиста Василя Невмержицького, зараз є два сценарії розвитку подій. Все залежить від того, яким шляхом підуть у США.

"Ми всі чекаємо реакції Трампа і загалом США на ситуацію в Ірані. Є два сценарії. Перший – початок масштабної війни або великого регіонального конфлікту, куди будуть втягнуті й інші країни. Це прямо вдарить по золоту, сировині (нафта і газ) і банківській системі. З огляду на те, що за останній квартал український ВВП почав падати, то це відіб'ється і на вітчизняній економіці. Можуть піднятися ціни на бензин, з курсом будуть проблеми, ОВДП тощо.

Збитий український літак

Все залежить від рішення Дональда Трампа

Другий варіант – посилення санкцій стосовно Ірану з боку США, але без бойових дій. Цей варіант набагато кращий, але також несе певні ризики. Загалом потрібно стежити за ситуацією і за рішенням Трампа", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL Невмержицький.

До слова, після атаки на американські бази у Перській затоці ціна на нафту виросла до 71,13 долара за барель. Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Вся відома інформація

Близький Схід за крок до масштабної війни. Ситуація напружена до межі через конфронтацію США та Ірану. Всьому виною тривалий і складний регіональний конфлікт. Впереміш іде абсолютно все – релігія, геополітика, нафта і газ, регіональні амбіції, президентські вибори в США і багато іншого.

Коротка хронологія останніх 7 днів:

Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).

Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.

У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалося двома хвилями.

Іранський удар по американських об'єктах – помста за вбивство іранського генерала. Спецоперацію так і назвали – "Мученик Сулеймані". Корпус вартових Ісламської революції озвучив зухвалі погрози: ВВС Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози. Кажуть, готові бомбити ОАЕ та Ізраїль.

Трамп екстрено зібрав у себе топчиновників оборонного сектора. Повідомлялося, що готується екстрене звернення до нації, але поки його скасували. США заборонили американським авіакомпаніям польоти над Іраном, Іраком, Перською і Оманською затоками.

При цьому не дивлячись на глобальні потрясіння, у Тегерані поки все спокійно. Як розповів у ефірі ObozTV міжнародник Андрій Бузаров, який раніше дивом не сів у літак МАУ, що патрпив у авіакастрофу, після похорону Сулеймані ситуація стабілізувалася.

"Іранці протягом багатьох років живуть у стані можливої війни із США, тому для них ця ситуація не нова і є звичною. А ось для мене, чесно кажучи, ситуація нова. І я ось вчора давав коментар, де був упевнений, що відповіді Ірану не буде, але вона відбулася, і це все змінило", – зазначив Бузаров.

Дивіться відео за темою:

З урахуванням вищезазначеного, правильніше було б дійти висновку, що доля Ірану, мільйонів людей і світової економіки залежить від Дональда Трампа – чи почнеться масштабна війна на Близькому Сході, чи ні. Його Адміністрації просто необхідно яскраво і жорстко відреагувати на атаку з боку Тегерана, щоби зберегти імідж переможця.

Тим більше, що масштабна війна багато в чому допоможе Трампу уникнути процедури імпічменту та істотно консолідує його прихильників у США. З іншого боку – не виключено, що конфлікт спричинить смерті сотень американських військових на Близькому Сході, а це дуже негативний сигнал перед майбутніми виборами. Також не варто забувати про істотні коливання у світовій економіці, які спровокують нестабільність у Саудівській Аравії, Катарі та інших сусідів Ірану.

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