Світ чекає Третя світова? Як вплине на українців можлива бійня США й Ірану

Ранок 8 січня став справжньою трагедією для України. У столиці Ірану Тегерані зазнав аварії літак МАУ, серед 176 загиблих пасажирів було 11 українців. Трагедія трапилася на тлі ракетних ударів по американських базах із боку Вартових ісламської революції.

Президент Дональд Трамп пообіцяв серйозну відповідь, а ціни на нафту просто злетіли. Експерти прогнозують початок 3-ї світової війни.

Що наразі відомо, чи існує реальна загроза початку широкомасштабного конфлікту і як це "вдарить" по Україні – у матеріалі OBOZREVATEL.

Імовірність досить висока. Прогнозувати доволі складно, але напевно після обстрілу військових баз Штати щонайменше дадуть асиметричну відповідь.

У коментарі OBOZREVATEL керівник "Центру дослідження Африки" Олександр Мішин пояснив, що обстріл двох баз США з боку Ірану – це прямий акт війни. Якби до цього відносини між двома країнами були б дружніми, то можна було б говорити про аналогії з "новим Перл-Харбором" через підступний напад із боку іранців.

"Але США та Іран розглядають одне одного як "терористів". Вашингтон у 2018 році визнав іранський КВІР терористичною організацією, і його керівників, зокрема загиблого Касема Сулеймані, міжнародними терористами. Днями парламент Ірану ухвалив рішення, в якому Пентагон розглядається як терористична структура.

Отже, сторони вже давно перебувають у стані конфронтації. Але якщо до цього Тегеран завдавав ударів через своїх поплічників, таких як "Хезболла" і "Ансар Аллах" по союзниках США, таких, як Ізраїль і Саудівська Аравія, то тепер ми бачимо видозміни давнього конфлікту і пряме протистояння Ірану і США. Отже, від proxy-war відбувається перехід до прямої боротьби двох сторін за контроль над Іраком.

Стратегічна мета Тегерана полягає у повному витісненні американців з іракської території, тоді як мета США полягає в стримуванні іранської експансії у регіоні Близького Сходу, запобігання отримання ядерної зброї іранцями і захисту безпеки Ізраїлю.

Чи переросте протистояння в регіональну війну – зараз головна дилема. Якщо так трапиться, то до конфлікту будуть втягнуті багато сторін, але в економічному плані найбільше постраждають інтереси азійських країн, таких як Індія, Китай та інших країн Південно-Східної Азії", – пояснив Мішин.

Міжнародник Ілія Куса коментує ситуація в Ірані стримано, але не виключає широкомасштабного конфлікту. Він зазначив: Іран заявив, що це початок операції "Мученик Сулеймані", покликаної помститися за загибель генерала.

"Як я і писав, Близький Схід любить символізм – почали обстріл саме після півночі після похорону Сулеймані о 01:20 ночі – час, коли він був убитий в Багдаді 3 січня. За словами іранців, їх тригернула відмова Трампа йти з Іраку, і вони вважають їх тепер окупантами", – написав міжнародник у своєму телеграм-каналі "Вуса Асада".

У коментарі OBOZREVATEL він наголосив, що США і Дональд Трамп не будуть довго чекати з відповіддю і найближчими днями буде ескалація. "Думаю, дадуть відповідь і буде ескалація, поки хтось не зробить перший крок назустріч".

На щастя, Іран досить далеко від України і прямі бойові дії оминуть країну. Але ось у вітчизняної економіки можуть бути проблеми. Перш за все через коливання цін на нафту і нестабільність на міжнародних ринках.

За словами фінансиста Василя Невмержицького, зараз є два сценарії розвитку подій. Все залежить від того, яким шляхом підуть у США.

"Ми всі чекаємо реакції Трампа і загалом США на ситуацію в Ірані. Є два сценарії. Перший – початок масштабної війни або великого регіонального конфлікту, куди будуть втягнуті й інші країни. Це прямо вдарить по золоту, сировині (нафта і газ) і банківській системі. З огляду на те, що за останній квартал український ВВП почав падати, то це відіб'ється і на вітчизняній економіці. Можуть піднятися ціни на бензин, з курсом будуть проблеми, ОВДП тощо.

Другий варіант – посилення санкцій стосовно Ірану з боку США, але без бойових дій. Цей варіант набагато кращий, але також несе певні ризики. Загалом потрібно стежити за ситуацією і за рішенням Трампа", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL Невмержицький.

До слова, після атаки на американські бази у Перській затоці ціна на нафту виросла до 71,13 долара за барель. Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Близький Схід за крок до масштабної війни. Ситуація напружена до межі через конфронтацію США та Ірану. Всьому виною тривалий і складний регіональний конфлікт. Впереміш іде абсолютно все – релігія, геополітика, нафта і газ, регіональні амбіції, президентські вибори в США і багато іншого.

Коротка хронологія останніх 7 днів:

