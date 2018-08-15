"Сумніваюся в неупередженості": Насіров заявив відвід колегії суддів

У середу, 15 серпня, голова Державної фіскальної служби України (2015-2018) Роман Насіров заявив відвід колегії суддів, що розглядає його справу, в зв'язку з безпідставним і незаконним продовженням обов'язків як підозрюваного.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі сторона захисту використала вже всі процесуальні можливості переконати суд в очевидних речах. Свою позицію Насіров виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Не хочу навіть просто нав'язувати свою думку, тому викладаю повний текст заяви з доводами. Цікаво буде почути думку юристів або суддів. Якщо суд зробив помилку, то було досить часу її виправити, а не продовжувати безпідставне порушення конституційних прав. Справу розпочато як політичну популістську історія і поки так і триває", - написав він.

У тексті оприлюдненої заяви Насіров зазначає, що колегія суддів ставиться до нього упереджено. Доказом цього є той факт, що вона вийшла за межі клопотань сторони обвинувачення і ухвалила рішення, про яке її не просив прокурор (мова йде про незаконне продовження обов'язків як підозрюваного на термін, що перевищує два місяці).

"Отже, з одного боку, без клопотання учасників судового процесу суд не мав права продовжувати дію обов'язків, а з іншого боку, продовження дії запобіжного заходу за результатами підготовчого провадження взагалі не передбачено статтею 315 Кримінально-процесуального кодексу України (КПК). Таким чином, суд двічі порушив одну і ту ж норму частини 3 статті 315 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд дозволив собі проігнорувати Рішення Конституційного Суду України про те, що заходи, які обмежують гарантоване частиною першою статті 29 Конституції України право людини на свободу та особисту недоторканність, можуть бути застосовані судом у новій процесуальній стадії - стадії судового провадження, зокрема під час підготовчого судового засідання, тільки за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставі і в порядку, встановлених законом.

Претензії Насірова викликав і той факт, що колегія суддів проігнорувала визнання прокурором зменшення ризиків, які може вчинити підозрюваний.

"Невиконання судом своїх прямих процесуальних обов'язків, ігнорування будь-яких доводів сторони захисту викликає у мене обґрунтовані сумніви в неупередженості колегії суддів. На цьому етапі єдиним способом реагування на такі протиправні дії колегії суддів для мене залишається відвід... Ознаками упередженості колегії суду є протиправні рішення, які суттєво порушують мої права і свободи та дають підстави мені вважати, що суд діє в інтересах обвинувачення, що, в свою чергу, унеможливлює справедливий розгляд справи саме цим складом суду", - підкреслив Насіров у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Насіров заявив, що пов'язує незаконне продовження процесуальних обов'язків зі своєю політичною діяльністю.