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4 листопада • оновлено в 17:51
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Критикували ЄС і Верховний суд: Зеленський підписав гучний закон про судову реформу

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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1008 про діяльність органів суддівського самоврядування, який раніше піддався критиці з боку Європи і Канади.

У понеділок, 4 листопада, документ був повернутий до парламенту за підписом глави держави. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Характерно, що більшість норм закону, ініціатором якого став сам президент Володимир Зеленський, почнуть діяти вже з наступного дня після його публікації в офіційних виданнях.

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Критикували ЄС і Верховний суд: Зеленський підписав гучний закон про судову реформу

Скріншот

Що змінить закон про судову реформу

Документ скорочує склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики.

Також зменшується оклад членів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 105,7 тис. грн).

Склад ВККС скоротять з 16 до 12 членів, до ВККС заборонили обирати колишніх членів Вищої ради правосуддя. Крім того, кандидати до ВККС повинні подавати "заяву про проведення перевірки, визначеної законом "Про очищення влади".

Зеленський підписав закон про судову реформу

Зеленський підписав закон про судову реформу

У день набуття чинності законом припиняються повноваження членів ВККС. Нових членів ВККС обиратимуть за результатами конкурсу (конкурсна комісія – 3 представники Ради суддів і 3 міжнародних експерти). У Вищої ради правосуддя є 90 днів, щоб сформувати новий склад ВККС за результатами конкурсу, а також затвердити склад комісії з питань доброчесності та етики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення законопроєкту про судову реформу.

  • Незабаром із критикою виступив Верховний суд, закликавши Зеленського ветувати закон через створення загрози незалежності суддів в Україні.

  • За даними джерел OBOZREVATEL, суперечливий закон розробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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Тема
Судова реформа
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України
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