Критикували ЄС і Верховний суд: Зеленський підписав гучний закон про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1008 про діяльність органів суддівського самоврядування, який раніше піддався критиці з боку Європи і Канади.

У понеділок, 4 листопада, документ був повернутий до парламенту за підписом глави держави. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Характерно, що більшість норм закону, ініціатором якого став сам президент Володимир Зеленський, почнуть діяти вже з наступного дня після його публікації в офіційних виданнях.

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Що змінить закон про судову реформу

Документ скорочує склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики.

Також зменшується оклад членів Верховного суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (до 105,7 тис. грн).

Склад ВККС скоротять з 16 до 12 членів, до ВККС заборонили обирати колишніх членів Вищої ради правосуддя. Крім того, кандидати до ВККС повинні подавати "заяву про проведення перевірки, визначеної законом "Про очищення влади".

Зеленський підписав закон про судову реформу

У день набуття чинності законом припиняються повноваження членів ВККС. Нових членів ВККС обиратимуть за результатами конкурсу (конкурсна комісія – 3 представники Ради суддів і 3 міжнародних експерти). У Вищої ради правосуддя є 90 днів, щоб сформувати новий склад ВККС за результатами конкурсу, а також затвердити склад комісії з питань доброчесності та етики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення законопроєкту про судову реформу.

Незабаром із критикою виступив Верховний суд, закликавши Зеленського ветувати закон через створення загрози незалежності суддів в Україні.

За даними джерел OBOZREVATEL, суперечливий закон розробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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