Суддя Вовк відреагував на оголошення його в розшук і розкрив місце перебування

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк відреагував на оголошення його в розшук Національним антикорупційним бюро України.

На своїй сторінці в Facebook він заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

"Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК. Проте з незрозумілих причин я так і не дочекався від цих бравих борців незрозуміло з чим простої процесуальної дії – щоб мені вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку. Як і ті мої колеги, про яких ідеться у них на сайті. А як вчать на юридичному факультеті: немає підозри – немає процесуального статусу", – написав суддя.

Вовк зазначив, що ті співробітники суду, яких було викликано на допити в установленому законом порядку, на них були присутні, проте слідчих НАБУ "не зацікавили". Їх попросили прийти "пізніше", перенісши допит на 18 серпня, розповів Вовк.

"Йдеться явно йде не про спроби з'ясувати правду, а про щось зовсім інше. Тому ми продовжуємо спокійно виконувати свої обов'язки – на своїх робочих місцях. А дії НАБУ, яке влаштувало чергове шоу, ми розцінюємо як втручання в діяльність суддів. Оскільки це в Україні поки що злочин, то відповідні заяви будуть подані до правоохоронних органів.

Павло Вовк відреагував на оголошення його в розшук Павло Вовк у Facebook

Вовк заявив, що ні від кого не ховається Павло Вовк у Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову – Павла Вовка.