Суд взявся за Медведчука і Бойко: що відомо

Шевченківський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу виступів в РФ глави політради партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОТЗЖ) і кума президента РФ Віктора Медведчука.

Суд доручив справу Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції для виявлення ознак сепаратизму у підозрюваного. Про це йдеться у рішенні суду від 2 серпня, повідомлює LIGA.net. .

Відповідні клопотання подав слідчий СБУ. Відомство ще з 5 лютого поточного року розслідує кримінальне провадження про можливий сепаратизмі і державну зраду Медведчука.

Віктор Медведчук

Крім того, Суд на вимогу СБУ також призначив лінгвістичну експертизу виступів засновника партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойко і ще трьох депутатів ОТЗЖ у Москві 10 липня для виявлення ознак сепаратизму. Тоді депутати зустрілися з керівництвом уряду країни-агресора і путінської партії "Єдина Росія".

Відзначимо, що 18 липня Медведчук і інший лідер ОТЗЖ, Юрій Бойко, провели прес-конференцію в Санкт-Петербурзі. Її відеозапис подивилися слідчі СБУ. Необхідно встановити, чи містяться в тексті виступу Медведчука публічні заклики до повалення конституційного ладу або захоплення влади в Україні, а також неконституційної зміни її меж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український бізнесмен розніс Бойко і Медведчука. Таким чином він прокоментував нещодавну поїздку політиків до Росії, де вони обговорювали "низьку ціну на газ" для України.

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