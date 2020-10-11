Суд відмовився покарати Зеленського через скандал із мером Черкас

Печерський районний суд Києва не задовольнив позов мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента України Володимира Зеленського.

Про це сказано в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі. Бондаренко просив суд захистити його честь і гідність, а також стягнути із Зеленського 1 гривню як компенсацію.

Президент назвав Бондаренка "бандитом" і заявив, що в нього 19 кримінальних справ. У суді вирішили, що такі слова є оціночним судженням і не містять завідомо неправдивої інформації.

"Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, зокрема, в грубій формі, пильної уваги суспільства і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю і/або особистим життям, адже вони, вибираючи кар'єру публічної людини, погодилися на таку увагу", – пояснили в суді.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом" і звинувативши в популізмі через небажання дотримуватися умов карантину.

Бондаренко звинуватив Зеленського в неефективній боротьбі з пандемією коронавірусу і вирішив звернутися до суду.