Суд у Москві подовжив арешт усіх 24 українських моряків

Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ.Лефортовський суд Москви у середу, 16 січня, залишив до 24 квітня під вартою останніх чотирьох із 24 українських моряків, які були затримані російською стороною після інциденту поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це інформагенцію "Інтерфакс" повідомила речниця російського суду.

Напередодні суд залишив під вартою на той самий термін 20 українських моряків. Судові засідання за клопотанням слідства відбувалися в закритому режимі. На початку засідання 15 січня з моряками змогли побачитися родичі, а також уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

Захист просив суд відмовити в задоволенні клопотань слідства. У разі обрання військовим альтернативного запобіжного заходу посольство України було готове надати їм житло. Адвокати моряків будуть оскаржувати продовження їхнього арешту в усіх інстанціях, у тому числі, в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели в Москву.

Наразі 24 українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

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