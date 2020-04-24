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24 квітня • оновлено в 18:39
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Суд ухвалив нове рішення щодо Чорновол: екснардепку підозрюють у вбивстві

7.9т
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Народній депутатці 8-го скликання Тетяні Чорновол суд змінив запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.

Таке рішення у п'ятницю, 24 квітня, виніс Київський апеляційний суд. Відео з засідання у Facebook опублікувала нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що 10 квітня працівники ДБР прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її домі 10 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна Київ
Тег
Апеляційний суд Києва
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
по Тане уже 6 лет тюрьма плачет...
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