Суд поновив екс-мера Миколаєва на посаді

Центральний районний суд Миколаєва поновив на посаді колишнього мера міста Олександра Сенкевича, задовольнивши його позов про визнання незаконним рішення міськради про дострокове припинення повноважень.

Суддя Наталя Черенкова нагадала аргументацію позивача, який наполягав на незаконності імпічменту. Про це повідомляє "Інше ТБ".

Зазначається, що в регламенті не була точно вказана процедура відсторонення мера. Сенкевичу також не дали можливість надати свої аргументи після оголошення проекту рішення перед таємним голосуванням.

Крім того, при його проведенні регламент був порушений, тому що не було встановлено наявності кворуму. Учасники голосування могли вільно спілкуватися. Також, регламент не передбачає підписання рішення секретарем при діючому мерові міста.

За версією суду, позивач був позбавлений права на баланс і участь при прийнятті рішення, яке, в свою чергу, не відповідає нормам права, принципам пропорційності. Також, не доведена необхідність термінового вирішення цього питання на сесії.

Суд постановив задовольнити позов Сенкевича. Вердикт суду вступить в силу, якщо не буде оскаржений в апеляційній інстанції.

Як повідомляв "Обозреватель", в червні 2017 року Сенкевич втік через вікно від поліції, коли до нього прийшли, щоб вручити протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

5 жовтня депутати прийняли рішення на позачерговій сесії міської ради про дострокове припинення повноважень мера Миколаєва.

Напередодні відставки Сенкевич розповів, що планував вийти з фракції "Самопоміч".