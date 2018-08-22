Солом'янським районним судом міста Києва скасовано незаконну постанову НАБУ, якою було закрито кримінальне провадження відносно працівників НАБУ і САП за фактами незаконного затримання та незаконного притягнення Насірова Р.М. до кримінальної відповідальності, залишення у небезпеці, а також незаконного тримання у заблокованому Солом'янському районному суді м. Києва до обрання запобіжного заходу, а також щодо інших незаконних дій.

На даний час досудове розслідування має бути відновлено у цій справі та повинні бути проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, які є необхідними для з'ясування всіх обставин кримінальних правопорушень, а також ті, про проведення яких подавав клопотання Насіров Р.М. та його представник.

Окрім того, через упередженість і не об'єктивність, як детективів НАБУ, так прокурорів САП, а також, у зв'язку з неефективністю, не бажанням проводити досудове розслідування і безініціативністю, оскільки єдиною метою для органу досудового розслідування є якнайшвидше закриття цих проваджень, будемо порушувати питання про зміну органу досудового розслідування на інший.