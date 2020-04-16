Суд обрав запобіжний захід Чорновол: екс-нардепа підозрюють у вбивстві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 червня.

Чорновол зобов'язана носити електронний браслет, не залишати місця проживання, здати документи для виїзду за кордон, прибувати за першим викликом слідчого і утриматися від спілкування зі свідками.

На домашньому арешті наполягала сторона держобвинувачення. Сама Чорновол вимагала звільнити її від відповідальності в рамках амністії учасникам Майдану.

Тетяна Чорновол

"Мені все одно, яке рішення ви приймете... Тому що я тут не жертва, я тут переможець... Це справа не проти майданівців, а проти всіх, у кого є почуття національної гідності", – заявила вона.

За словами підсудної, немає причинно-наслідкового зв'язку між смертю людини, яка загинула в результаті пожежі в офісі Партії регіонів під час Революції гідності в 2014 році, і її діями.

"Дії, які мені інкримінуються – це самозахист", – стверджує Чорновол.

Як писав OBOZREVATEL:

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