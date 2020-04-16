Головна Новини
16 квітня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Суд обрав запобіжний захід Чорновол: екс-нардепа підозрюють у вбивстві

7.5т
Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 червня.

Чорновол зобов'язана носити електронний браслет, не залишати місця проживання, здати документи для виїзду за кордон, прибувати за першим викликом слідчого і утриматися від спілкування зі свідками.

На домашньому арешті наполягала сторона держобвинувачення. Сама Чорновол вимагала звільнити її від відповідальності в рамках амністії учасникам Майдану.

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол

"Мені все одно, яке рішення ви приймете... Тому що я тут не жертва, я тут переможець... Це справа не проти майданівців, а проти всіх, у кого є почуття національної гідності", – заявила вона.

За словами підсудної, немає причинно-наслідкового зв'язку між смертю людини, яка загинула в результаті пожежі в офісі Партії регіонів під час Революції гідності в 2014 році, і її діями.

"Дії, які мені інкримінуються – це самозахист", – стверджує Чорновол.

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
44
5
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Очень хочется, чтобы печерский " карманный суд " после смены власти в полном составе был уволен с занимаемых должностей и был привлечен к уголовной ответственности за все преступления против украинского народа.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Принудительное лечение в дурке, а не домашний арест.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Pollak John
Pollak John
говори спасибо Пете , Пашинскому , Луценко , СВинарчукам и остальным свинарчукам во власти . Профукали всё что им доверили .Думали что Бога за бороду схватили ..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Петрова Ольга, это кто это тявкает-8% стадо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Pollak John, спасибо 73% люмпена и одноклеточного зебылья , но оно точно так кончит как и янык с партией рыгов
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги