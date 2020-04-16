Суд обрав запобіжний захід Чорновол: екс-нардепа підозрюють у вбивстві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 червня.
Чорновол зобов'язана носити електронний браслет, не залишати місця проживання, здати документи для виїзду за кордон, прибувати за першим викликом слідчого і утриматися від спілкування зі свідками.
На домашньому арешті наполягала сторона держобвинувачення. Сама Чорновол вимагала звільнити її від відповідальності в рамках амністії учасникам Майдану.
Тетяна Чорновол
"Мені все одно, яке рішення ви приймете... Тому що я тут не жертва, я тут переможець... Це справа не проти майданівців, а проти всіх, у кого є почуття національної гідності", – заявила вона.
За словами підсудної, немає причинно-наслідкового зв'язку між смертю людини, яка загинула в результаті пожежі в офісі Партії регіонів під час Революції гідності в 2014 році, і її діями.
"Дії, які мені інкримінуються – це самозахист", – стверджує Чорновол.
Як писав OBOZREVATEL:
Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
За словами Чорновол, метою обшуків ГБР було вилучити її нагородну зброю і одяг, в якій екс-нардеп була під час Майдану.
За інформацією OBOZREVATEL, загиблий в офісі Партії регіонів чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.
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