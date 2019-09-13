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13 вересня • оновлено в 12:22
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"Сценарій Абхазії та Придністров'я": Зеленський заявив про небезпеку миротворців на Донбасі

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Поява миротворців ООН на Донбасі може повторити сценарій Абхазії та Придністров'я.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на форумі YES у Києві у п'ятницю, 13 вересня.

Глава держави зазначив, що обережно ставиться до теми введення миротворців на Донбас. Він наголосив, що не хоче повторення сценарію, коли миротворці стануть на лінії розмежування і нікуди не підуть, бо їх не пускають.

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"Наразі я не порушую тему миротворців. Але я запрошую миротворців на кордон України з Росією. Таку місію ми бачимо і вітаємо", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відзначився незвичайним виступом на форумі YES у Києві. Виголошувати промову він почав чистою англійською мовою.

Зазначимо, що колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов відкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента Зеленського.

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Теми
Форум YES Війна на Донбасі Миротворча місія ООН Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Донбас
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филипп филипыч
филипп филипыч
миротворцы в серой зоне не нужны? там что войны нет?) смысл творить мир на границе украины с россией там же боев нет? зеленский палишся, у тебя появляются свои интересы в войне значит)
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
филипп филипыч, Война идет с территории раиси. Оттуда люди, военные, техника. Это надо перекрыть!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И еще миротворцы увидят истинную картину кто и как обстреливает Донбасс...ну и по серым зонам будет облом шастать!!!
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