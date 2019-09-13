"Сценарій Абхазії та Придністров'я": Зеленський заявив про небезпеку миротворців на Донбасі

Поява миротворців ООН на Донбасі може повторити сценарій Абхазії та Придністров'я.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на форумі YES у Києві у п'ятницю, 13 вересня.

Глава держави зазначив, що обережно ставиться до теми введення миротворців на Донбас. Він наголосив, що не хоче повторення сценарію, коли миротворці стануть на лінії розмежування і нікуди не підуть, бо їх не пускають.

"Наразі я не порушую тему миротворців. Але я запрошую миротворців на кордон України з Росією. Таку місію ми бачимо і вітаємо", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відзначився незвичайним виступом на форумі YES у Києві. Виголошувати промову він почав чистою англійською мовою.

Зазначимо, що колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов відкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента Зеленського.

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