Страшніше, ніж по телевізору: Портников напророчив Україні нову загрозу

Над Україною нависла загроза перетворення у мафіозну державу.

Як пише в статті для Еспресо.ТВ політолог Віталій Портников, мафія є більш серйозною загрозою, ніж українські олігархи.

"Мафія - глобальний синдикат із корінням у політичній системі багатьох розвинених країн. І вона вже біля наших кордонів. Вона готується до стрибка і не сумнівайтеся - стрибне і зімкне кігті на нашому горлі", - пише він.

Політолог вважає, що дуже скоро Україна перетвориться на мафіозну державу.

"І ось тоді все, що було з нами раніше, здасться дитячими іграми. Тому що ми будемо жити в мафіозній державі в буквальному сенсі слова. Не в сенсі оповідань про це по телевізору і в соціальних мережах, а на ділі. Насправді - це набагато страшніше, ніж по телевізору", - зазначає Портников.

Для того, щоб врятуватися від цієї загрози, на його думку, потрібно створювати сильні державні інститути.

"(Можна врятуватися. - Ред.) Солідарністю громадянина і держави. Припиненням балаканини і імітації всього, що можна імітувати - реформ, боротьби з корупцією, громадянського суспільства", - пише в статті Портников.

"Захід можна обдурити, це не так складно. Можна отримати у нього гроші на соціальну стабільність і на поїздки активістів на конференції. Можна навіть імітувати створення ефективних інститутів і вступити в ЄС, як зробила це Словаччина. Але мафію не обдуриш", - резюмував він .

Як повідомляв "Обозреватель", у Словаччині пройшли масові протести через вбивство журналіста, яке пов'язують з мафією.