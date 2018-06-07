Стокгольмського нападника засудили до довічного ув'язнення

Узбека, що в'їхав у натовп і убив п'ятьох людей у квітні 2017 року в Стокгольмі, засудили до довічного ув'язнення і видворення з країни.Узбека Рахмата Акілова, прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", який минулого року здійснив наїзд на людей у Стокгольмі, засудили до довічного ув'язнення. Відповідне рішення ухвалив суд у Стокгольмі в четвер, 7 червня. Окрім того, Акілова мають видворити з Швеції у разі відбуття ним покарання, наприклад, у разі, якщо його покарання буде переглянуте. Засуджені до довічного ув'язнення в Швеції проводять за ґратами у середньому 16 років, зазначає агентство AFP.

"Суд визнав відповідача винним у терористичному злочині шляхом вбивства п'ятьох осіб та руйнування, яке спричинило небезпеку для суспільства", - цитує інформагенція dpa рішення суду. Загалом Акілова визнали винним у 119 замахах на вбивство.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року в центрі Стокгольма вантажівка наїхала на людей. На місці нападу загинули троє осіб. Ще двоє осіб померли від травм згодом. Серед убитих були троє громадян Швеції, британець та бельгійка. 40-річний Акілов, який здійснив наїзд, заявив, що таким чином він намагався примусити Швецію припинити свою участь у міжнародній коаліції проти "Ісламської держави".