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''Стискаються кулаки!'' Вакарчук заговорив про відмову від музики заради політики

1.5тЧитати матеріал російською

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук запевнив, що готовий принести у жертву творчість, заради того, щоб змінити нашу країну.

Така заява прозвучала на зустрічі-дискусії "Верховенство права в Україні. Quo vadis" у Харкові, передає "Українська правда".

"Якщо потрібно буде принести в жертву творчість, обмежити себе у творчості, заради того, щоб змінювати країну разом з усіма, я готовий принести таку жертву", - підкреслив він.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

molbuk.ua

Вакарчук сказав, що не має права стояти осторонь.

"Коли ти дивишся в новинах, що Україна офіційно стала найбіднішою країною Європи, обігнавши ззаду сусідню Молдову, у тебе просто стискаються кулаки і ти розумієш, що якщо ти не почнеш щось змінювати, то ти не зможеш собі потім сказати, що "я спробував це зробити", - заявив музикант.

Говорячи про перспективу політичної кар'єри, Вакарчук акцентував: "На сьогоднішній день я не вважаю себе політиком, я вважаю себе небайдужим громадянином України. Як воно складеться далі - подивимося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що посада президента України його не цікавить.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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