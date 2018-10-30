''Стискаються кулаки!'' Вакарчук заговорив про відмову від музики заради політики

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук запевнив, що готовий принести у жертву творчість, заради того, щоб змінити нашу країну.
Така заява прозвучала на зустрічі-дискусії "Верховенство права в Україні. Quo vadis" у Харкові, передає "Українська правда".
"Якщо потрібно буде принести в жертву творчість, обмежити себе у творчості, заради того, щоб змінювати країну разом з усіма, я готовий принести таку жертву", - підкреслив він.
Святослав Вакарчук
molbuk.ua
Вакарчук сказав, що не має права стояти осторонь.
"Коли ти дивишся в новинах, що Україна офіційно стала найбіднішою країною Європи, обігнавши ззаду сусідню Молдову, у тебе просто стискаються кулаки і ти розумієш, що якщо ти не почнеш щось змінювати, то ти не зможеш собі потім сказати, що "я спробував це зробити", - заявив музикант.
Говорячи про перспективу політичної кар'єри, Вакарчук акцентував: "На сьогоднішній день я не вважаю себе політиком, я вважаю себе небайдужим громадянином України. Як воно складеться далі - подивимося".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що посада президента України його не цікавить.
Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".