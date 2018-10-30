''Стискаються кулаки!'' Вакарчук заговорив про відмову від музики заради політики

Музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук запевнив, що готовий принести у жертву творчість, заради того, щоб змінити нашу країну.

Така заява прозвучала на зустрічі-дискусії "Верховенство права в Україні. Quo vadis" у Харкові, передає "Українська правда".

"Якщо потрібно буде принести в жертву творчість, обмежити себе у творчості, заради того, щоб змінювати країну разом з усіма, я готовий принести таку жертву", - підкреслив він.

Святослав Вакарчук molbuk.ua

Вакарчук сказав, що не має права стояти осторонь.

"Коли ти дивишся в новинах, що Україна офіційно стала найбіднішою країною Європи, обігнавши ззаду сусідню Молдову, у тебе просто стискаються кулаки і ти розумієш, що якщо ти не почнеш щось змінювати, то ти не зможеш собі потім сказати, що "я спробував це зробити", - заявив музикант.

Говорячи про перспективу політичної кар'єри, Вакарчук акцентував: "На сьогоднішній день я не вважаю себе політиком, я вважаю себе небайдужим громадянином України. Як воно складеться далі - подивимося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що посада президента України його не цікавить.