'Піар Зеленському не допоможе': український письменник пояснив, як перемогти 'розводилу'-Путіна

Україна сьогодні змушена воювати проти Росії на Донбасі, щоб не довелося воювати в Києві.

Про це заявив в ефірі ObozTV український письменник і громадський діяч Віталій Капранов, коментуючи пропозиції "відгородити стіною" окуповані райони України і змиритися з їх втратою.

"Віддати і забути – захочуть щось іще. Ми маємо справу з Росією – вона, як бультер'єр, вчеплюється і гризе. Треба воювати на Донбасі, щоб не воювати в Києві. Я не знаю такої стіни, яку не можна було б проломити наявними у Росії танками, ядерною зброєю і таке інше", – наголосив Капранов.

За його словами, стіну потрібно будувати не на Донбасі, а в головах українців і в інформаційному просторі.

"Чому не дійшли до Одеси, чому не захопили Харків, чому захопили такий маленький шматочок? Те, що дозволили люди, те і захопили. Зупиняють не танки, а люди. Нам з Луганської області розповідали, як це було: приходять ці "орки", а люди їм кажуть – йдіть. Коли люди просто дивляться, як "нова влада" змінює прапор на сільраді, можна захоплювати, скільки хочеш. Якщо люди кажуть "все, до побачення" – там треба дуже довго тримати окупацію", – пояснив письменник .

Капранов зазначив, що повна окупація такої країни, як Україна, практично неможлива, оскільки коштуватиме Росії надто дорого.

"Якщо Російська Федерація нас окупує і буде витрачати стільки сил на окупаційний режим, тоді жодні ціни на нафту її не врятують. Вони це теж розуміють. Їм потрібна війна на Донбасі, щоб у нас у боці стирчав ніж, і вони могли його покрутити і подивитися в очі – ну що, боляче? Це такі тортури, тільки державного масштабу", – зазначив він.

Письменник не поділяє надій на те, що якщо Україна відведе війська з Донбасу, там настане мир. На його думку, якби президенту РФ Володимиру Путіну був потрібен мир, "давно б уже був мир".

"Йому потрібна війна і там буде війна, що б ми не робили. Просто треба воювати, а не сидіти і чухати потилицю", – наголосив він.

На питання, чи зможе український президент Володимир Зеленський переговорами з Росією зупинити бойові дії, Капранов відповів: "Путін поводиться, як звичайний "розводила" з підворіття. Я розумію, що Зеленський живе піаром, але в цьому випадку Путін не дасть йому такої можливості".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український телеведучий і актор Антін Мухарський запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей. "Навіщо ви їм нав'язуєте Україну? Вони не хочуть, вони хочуть в Росію. У них Жуков герой, а у мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.

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