Степанов – мерам-бунтівникам: нехай подивляться на хворих, які зривають маски, щоб померти
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні
Він переконаний, що мери можуть тільки посилювати обмеження
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов порадив мерам, які вирішили не вводити в своїх містах карантин вихідного дня, відвідати лікарні і подивитися на пацієнтів у важкому стані.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 13 листопада глава МОЗ розповів, як такі хворі не витримують і зривають маски для вентиляції легенів, щоб померти (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Я щотижня їжджу по лікарнях, їжджу в реанімації, спілкуюся з лікарями та бачу важких хворих, які іноді зривають маски, щоб померти тихенько, як розповідали (лікарі) Ольга Голубовська та Сергій Дубров. Нехай цим займуться, тоді буде краще", – сказав Степанов.
Також міністр додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.
Як повідомляв OBOZREVATEL Кабінет міністрів ввів в Україні карантин вихідного дня, який діятиме з 14 по 30 листопада. Про те, як це позначиться на бізнесі і чи допоможе зупинити зростання захворюваності, читайте тут.
Мери кількох міст вирішили не вводити додаткові обмеження. У відповідь на це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що вони не мають таких повноважень.
Водночас у Львові вирішили зробити суботу та неділю робочими для низки підприємств і установ, щоб на них не поширювалися введені обмеження.
Також мер Дніпра Борис Філатов натякнув, що в місті не вводитимуть карантин вихідного дня.