"Трапиться катастрофа": Зеленському порадили, кого не варто призначати в уряд

У новообраного президента Володимира Зеленського є один шанс задати тон майбутньому президентству перед американськими партнерами.

Для цього він не повинен призначати на ключові посади в уряді людей, які невідомі за межами Києва і не мають солідної міжнародної репутації. Інакше це стане катастрофою, написав у блозі на OBOZREVATEL американський політолог Джейсон Смарт.

Джейсон Смарт Обозреватель

"Якщо Зеленський хоче справити хороше враження на союзників України у Вашингтоні, то повинен правильно вибирати людей на ключові посади в уряді. У списку потенційних кандидатів в антикорупційні відомства мають фігурувати англомовні, орієнтовані на США, лідери-професіонали. Це єдиний шанс Зеленського і, можливо, останній для України. Інакше може трапитися катастрофа. Сподіваюся, президент ухвалить мудрі рішення", — зазначив Смарт.

Володимир Зеленський Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп передав Зеленському "чітке послання" після інавгурації. Слова лідера американців передав міністр енергетики США Рік Перрі.

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