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"Трапиться катастрофа": Зеленському порадили, кого не варто призначати в уряд

9.2тЧитати матеріал російською

У новообраного президента Володимира Зеленського є один шанс задати тон майбутньому президентству перед американськими партнерами.

Для цього він не повинен призначати на ключові посади в уряді людей, які невідомі за межами Києва і не мають солідної міжнародної репутації. Інакше це стане катастрофою, написав у блозі на OBOZREVATEL американський політолог Джейсон Смарт.

Джейсон Смарт

Джейсон Смарт

Обозреватель

"Якщо Зеленський хоче справити хороше враження на союзників України у Вашингтоні, то повинен правильно вибирати людей на ключові посади в уряді. У списку потенційних кандидатів в антикорупційні відомства мають фігурувати англомовні, орієнтовані на США, лідери-професіонали. Це єдиний шанс Зеленського і, можливо, останній для України. Інакше може трапитися катастрофа. Сподіваюся, президент ухвалить мудрі рішення", — зазначив Смарт.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп передав Зеленському "чітке послання" після інавгурації. Слова лідера американців передав міністр енергетики США Рік Перрі.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Володимир ЗеленськийДжейсон Смарт
Місце
Україна
Тег
США
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Смарт, ну разве можно так откровенно светить претензии на внешнее управление? be more smart.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Призначить тих, кого схоче коломойський.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это приказ...Исполнять!
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