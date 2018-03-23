Стало відомо про потужних покровителів Савченко у верхівці влади

У нардепа Надії Савченко завжди були і залишаються серйозні покровителі в верхівці української влади, які вирішували всі її проблеми.

Питання Савченко неодноразово вирішували дзвінки з Адміністрації президента, розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі програми "Право на владу".

"Починаючи з військового училища, у неї були проблеми, а потім хтось дзвонив з Адміністрації президента, і ці проблеми зникали", - заявив він.

При цьому Ягун вважає, що покровителі у Савченко були ще з часів Леоніда Кучми.

"Її постійно хтось кудись вів. Вона і під час Майдану незрозуміло яким чином виявлялася не на тому боці, і намагалася "мир - -миру" там шукати. Така ж ситуація була і в "Айдарі". Я вже не кажу про її військову службу в Іраку. Там також були проблеми", - заявив Віктор Ягуней.

Його слова спростувала сестра нардепа Віра Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко позбавили недоторканності і затримали 22 березня в будівлі Верховної Ради.