Стало відомо, мер якого міста "найбезвідповідальніший" в Україні

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко посів останнє місце в рейтингу відповідальності мерів в Україні.

Про це говорять дані порталу "Слово і діло". Аналітики вивчили обіцянки політиків, і як вони були виконані.

Так, за свою каденцію мер Черкас публічно дав уже 88 обіцянок, а виконав лише 25. Серед провалилися обіцянок Бондаренка – ряд стосуються поліпшення інфраструктури міста. Зокрема, так і невиконаного в строк або зовсім ремонту обіцяних доріг і тротуарів, оновлення спортивної бази та недопущення забудови узбережжя.

Рейтинг Бондаренка Слово і діло

Відзначається, що в першій трійці відповідальних міських голів країни – керівники Вінниці, Тернополя та Дніпра.

Рейтинг мерів Слово і діло

Рейтинг мерів Слово і діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Черкас Анатолій Бондаренко потрапив в курйозну ситуацію через національної премії "Людина року-2019".

Раніше повідомлялося, що жителі Черкас збунтувалися проти драконівських тарифів, які їм встановив новий управитель багатоквартирних будинків. Примітно, що компанія входить в бізнес-орбіту мера міста Анатолія Бондаренка.

Нагадаємо, що в будинок міського голови Черкас Анатолія Бондаренка прийшли з обшуком детективи НАБУ.

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