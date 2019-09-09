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10 вересня • оновлено в 06:28
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Стало відомо, хто заплатив за гучне інтерв'ю Зеленського Боклану

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Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського після 100 днів на посаді, яке він дав акторові Станіславу Боклану, було знято студією "Квартал 95" за власні кошти.

Про це йдеться у відповіді Офісу глави держави на запит "Українських новин", яка була оприлюднена у понеділок, 9 вересня.

"У Офіс президента звернулося ТОВ "Студія Квартал 95" із проханням про інтерв'ю глави держави для фільму "100 днів президента України Володимира Зеленського", – йдеться в листі.

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Інтерв'ю Зеленського Боклану: хто заплатив

Інтерв'ю Зеленського Боклану: хто заплатив

Скріншот із відео

В ОП також запевнили, що не володіють інформацією щодо вартості виготовлення зазначеної програми.

Відповідь ОП про інтерв'ю Зеленського Боклану

Відповідь ОП про інтерв'ю Зеленського Боклану

Українські новини

Раніше OBOZREVATEL писав, про що розповів президент Зеленський в інтерв'ю Боклану.

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Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
Теги
Офіс президента 95 Квартал
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