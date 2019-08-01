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Стало відомо, чому вчать "слуг народу" в Трускавці

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Майбутні нардепи від партії "Слуга народу", які поїхали в Трускавець (Львівська область) на тренінги, вивчають суміжні з професією теми, в тому числі і макроекономіку, бюджетний процес, політстратегію, публічну політику і законодавчу практику.

Про це повідомило видання "Сегодня". Так, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар розповів, що бачить користь від інтенсиву. За його словами, якщо людина не знає нічого, за тиждень її нереально всьому навчити, але можна зробити важливу річ.

"За тиждень можна визначити межі незнання і запустити індивідуальний навчальний план на багато років вперед", – прокоментував він.

Тренінг

Тренінг

Facebook Дмитра Костюка

Нардеп, ексвіцепрезидент ПАРЄ Володимир Ар'єв вважає, що головне, що повинні знати майбутні депутати – це регламент, основи написання законопроектів та комунікації з виборцем.

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"Врешті, потрібно вибрати свій напрямок роботи і розуміти його. Від нардепа не вимагається бути одночасно експертом в транспортній сфері та освіті. Навпаки, щоб бути політиком, а не політикантом, потрібно чітко розуміти свій напрямок", – сказав Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Львів
Тег
Партія "Слуга народу"
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Dell Alex
Dell Alex
Дураков учить - только портить...
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Петров Василий
Петров Василий
Вот это эксперимент
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