США виділять $250 млн Україні на військову допомогу

У четвер, 24 травня, палата представників Конгресу США схвалила виділення у 2019 році 250 мільйонів доларів на надання військової допомоги Україні.

Про це йдеться в окремій статті прийнятого законопроекту про фінансування та політику американського Міністерства оборони на наступний рік.

Як йдеться у пояснювальних матеріалах, запит про виділення коштів Україні на летальні оборонні засоби був поданий особисто президентом США Дональдом Трампом.

Зазначимо, аналогічна стаття витрат закладається в закон про фінансування та напрямки політики міністерства оборони США вже протягом декількох останніх років. Так, у 2018 році на надання Україні військової допомоги, включно з озброєнням, було виділено $200 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає $620,7 мільйонів.