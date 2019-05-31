США прислали в Україну заміну Йованович: хто вона. Фото

В Україну прибула тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Дипломат, яка приїхала в країну 28 травня, тільки сьогодні, 31 травня, провела зустріч із представниками посольства США в Києві.

"Сьогодні співробітники посольства США в Києві під час загальних зборів привітали тимчасову повірену у справах США в Україні Крістіну Квін. Вона прибула в Україну 28 травня 2019 року", – йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

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Крістіна Квін народилася і виросла в Каліфорнії, США. Отримала ступінь бакалавра з політології у Західному коледжі, а також ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

Квін працювала на посаді виконуючого обов'язки заступника Глави Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радником із економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директором із питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента.

Крістіна Квін у Києві

Також вона працювала у Посольстві США в Москві, у Місії США в Європейському Союзі у Брюсселі, в Посольстві США у Манілі.

В Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, дипломат відповідала за напрямок співпраці з Європейським Союзом, а також за двосторонні відносини зі Словенією.

З 2013 по квітень 2019 року Квін виконувала обов'язки заступника Глави Місії – міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.

Крістіна Квін

Крістіна Квін

Нагадаємо: 18 травня американське посольство повідомило, що посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Пізніше генпрокурор зізнався, що список він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (екс-заступник Генерального прокурора).

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