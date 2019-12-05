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5 грудня • оновлено в 14:51
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"Спровокувала їх!" Верещук зробила зізнання про бійку у Раді

3.5т
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Нардепка від "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала бійку своїх колег із фракції у залі Верховної Ради України у четвер, 5 грудня, коли Максим Бужанський напав на Гео Лероса.

Вона зізналася, що насправді стало причиною цієї бійки. Подробиці розповіла журналістам у кулуарах Ради, повідомляє "Країна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, Лерос образив її у внутрішньому чаті. Це не сподобалося декільком депутатам, які прийшли з'ясовувати стосунки до нього, і найемоційнішим серед них був Бужанський.

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Ірина Верещук

Ірина Верещук

"У нас дійсно був конфлікт із паном Леросом, який, вважаю, не в політичний спосіб висловлювався про мене як публічно, так і в чаті. Я зробила йому зауваження і попросила, щоб він сьогодні прийшов і вибачився", – повідомила вона.

Однак нардеп, зазначила Верещук, не зробив цього. Не відреагувало на її прохання і керівництво фракції.

"Потім я розповіла про ситуацію тим, хто сидить поруч зі мною у парламенті. І ті, хто це почув, пішли до Лероса – просити, щоб він все ж таки вибачився. І трапилося таке..." – зазначила вона.

Бійка у Раді

Бійка у Раді

Скріншот

Верещук наголосила, що Бужанський просто емоційніше відреагував на все. Водночас вона подякувала колезі за те, що заступився за неї.

"Якщо ми завдали комусь незручностей, вибачте, будь ласка! Можливо, я спровокувала їх своєю емоційністю... Але вважаю, що ми повинні вчиться довіряти і поважати одне одного, тоді і люди, які нас обрали, віритимуть нам", – підсумувала нардепка.

Бійка у Раді

Бійка у Раді

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України бійка депутат
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Junio Van
Junio Van
обожаю хоxлосрач
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фил филька
фил филька
а че это вы фотку захаровой поставили?)) да еще и отфотошопили ее покрасивше)
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