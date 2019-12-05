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6 грудня • оновлено в 00:09
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"Спробує налякати": зустріч Путіна і Зеленського порівняли з пристрілкою

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Головними темами двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна, найімовірніше, стануть соціально-гуманітарні та газові питання.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV експерт з міжнародної політики, аналітик Ігар Тишкевич. На його думку, перша особиста зустріч Зеленського з Путіним у Парижі буде своєрідною "пристрілкою".

"Оскільки це перша зустріч, то я не думаю, що обговорюватиметься якась конкретика. Але це може бути така боротьба: хто більш витривалий, хто кого налякає... Принаймні, Путін спробує налякати, спробує погрожувати, тиснути. "Пристрілка" буде", – попередив Тишкевич.

Він припустив, що стосовно війни на Донбасі Путін і Зеленський обговорять питання "другого ешелону" – обмін полоненими чи проблеми соціально-гуманітарного характеру.

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Також, припустив експерт, розмова може торкнутися постачань газу.

"Але коли вони говоритимуть про газ, то Путін, серед іншого, підніматиме питання арбітражів. Відмови (України. – Ред.) від них", – наголосив він.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ігар Тишкевич
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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