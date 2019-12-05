"Спробує налякати": зустріч Путіна і Зеленського порівняли з пристрілкою

Головними темами двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна, найімовірніше, стануть соціально-гуманітарні та газові питання.
Такий прогноз дав в ефірі ObozTV експерт з міжнародної політики, аналітик Ігар Тишкевич. На його думку, перша особиста зустріч Зеленського з Путіним у Парижі буде своєрідною "пристрілкою".
"Оскільки це перша зустріч, то я не думаю, що обговорюватиметься якась конкретика. Але це може бути така боротьба: хто більш витривалий, хто кого налякає... Принаймні, Путін спробує налякати, спробує погрожувати, тиснути. "Пристрілка" буде", – попередив Тишкевич.
Він припустив, що стосовно війни на Донбасі Путін і Зеленський обговорять питання "другого ешелону" – обмін полоненими чи проблеми соціально-гуманітарного характеру.
Також, припустив експерт, розмова може торкнутися постачань газу.
"Але коли вони говоритимуть про газ, то Путін, серед іншого, підніматиме питання арбітражів. Відмови (України. – Ред.) від них", – наголосив він.
Зеленський і Путін вперше зустрінуться і поговорять наодинці
focus.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися 9 грудня в Парижі в рамках проведення саміту в "нормандському форматі".
Крім основного етапу переговорів (в яких беруть участь канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон), президенти України та Росії запланували неформальну розмову тет-а-тет, яка може тривати від 30 хвилин до 1,5 години.
За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, зустріч буде "ознайомчою". Пєсков також підтвердив наміри обговорити новий газовий контракт (дія попереднього закінчується 1 січня 2020 року).
Зі свого боку, Зеленський заявив про плани "ставити питання конкретних термінів деокупації Донбасу".
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