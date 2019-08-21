"Справжнє приниження!" Портников пояснив, як Путін може повернутися в G8

Пропозиція американського президента Дональда Трампа про повернення його російського колеги Володимира Путіна в "велику вісімку" здатна стати політичною сенсацією, але не реальністю.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо", зазначивши, що мова не йде про зміну формату престижного клубу.

"Для того, щоб "сімка" знову стала "вісімкою", необхідна згода всіх її учасників. На торішній зустрічі лідерів країн "великої сімки" пропозиція Трампа про запрошення Путіна була підтримана лише прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Навряд чи сьогодні американський президент може розраховувати на одностайність - навіть якщо його підтримає Еммануель Макрон", - припустив він.

За словами журналіста, в якості господаря саміту Трамп може запросити для участі в його дискусіях керівника країни, яка в "сімку" не входить, будь-якого.

Володимир Путін RT

"На саміті в Біарріце, який починається через кілька днів, будуть присутні керівники відразу кількох країн. З ними передбачається обговорити світові екологічні проблеми. А сам Макрон від свого імені запросив прем'єр-міністра сусідньої Іспанії Педро Санчеса. Ось саме таким чином Трамп може запросити Путіна. Якщо російський президент, звичайно, захоче бути гостем клубу, повноцінним учасником якого він був до 2014 року. З точки зору Путіна таке запрошення - без відновлення повноцінного членства Росії і в "вісімці" буде виглядати справжнісіньким приниженням", - пояснив він.

Наступне питання, на думку журналіста, - як бути з тими проблемами, які і послужили причиною виключення Росії з "вісімки" і перетворення її в "сімку".

"Як бути з тим, що Росія анексувала Крим і продовжує війну на Донбасі. Як бути з тим, що Росія зовсім не може вважатися демократичною країною в той час, як "велика сімка"- клуб саме демократичних лідерів ... Зараз в Росії немає ні демократії, ні економіки. У чому сенс? В примхах Трампа? В ілюзіях Макрона? В тому, що американський президент вже увійшов в раж передвиборної гонки, а президент Франції бачить себе новим лідером Європи? Так, поки що сенс саме в цьому", - зазначив він.

Портников додав, що за діями Дональда Трампа і Еммануеля Макрона немає реальної серйозної політики, але від цього їх наміри не стають менш небезпечними з точки зору наслідків.

"І цим намірам необхідно чинити опір. В першу чергу українському керівництву. Тому що будь-яке повернення Росії до співпраці з Заходом без припинення війни проти нашої країни і анексії Криму неминуче призведе до нової агресії, нових територіальних втрат і жертв. І відповідати за цю неминучу катастрофу перед українцями будуть не Макрон або Трамп. І навіть не Путін", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МЗС Росії у відповідь на інформацію про G8 заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

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