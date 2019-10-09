Справа проти Насірова: стали відомі скандальні деталі про втручання НАБУ

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж погоджував проєкт підозри ексглаві Державної фіскальної служби Роману Насірову з колегами з посольства США.

Про це на пресконференції заявив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він оприлюднив документи, що підтверджують тиск США на правоохоронні органи України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, справа Насірова – одна з багатьох, що проходили під кураторством посольства США.

Роман Насіров

"Абсолютно випадково Роман Насіров був затриманий саме після поїздки на інавгурацію Дональда Трампа. Тоді керівництво обурювалося його незаконним вояжем на інавгурацію президента США, після чого Насірова доставили в суд для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що Андрій Деркач оприлюднив докази того, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава протягом кількох років передавав у США інформацію, яка могла вплинути на події у Штатах і в Україні. Серед них є також дані про можливі корупційні дії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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