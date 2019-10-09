Справа проти Насірова: стали відомі скандальні деталі про втручання НАБУ

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж погоджував проєкт підозри ексглаві Державної фіскальної служби Роману Насірову з колегами з посольства США.
Про це на пресконференції заявив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він оприлюднив документи, що підтверджують тиск США на правоохоронні органи України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, справа Насірова – одна з багатьох, що проходили під кураторством посольства США.
Роман Насіров
"Абсолютно випадково Роман Насіров був затриманий саме після поїздки на інавгурацію Дональда Трампа. Тоді керівництво обурювалося його незаконним вояжем на інавгурацію президента США, після чого Насірова доставили в суд для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу", – зазначив нардеп.
Нагадаємо, що Андрій Деркач оприлюднив докази того, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава протягом кількох років передавав у США інформацію, яка могла вплинути на події у Штатах і в Україні. Серед них є також дані про можливі корупційні дії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 березня 2017 року суд заарештував Насірова на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 100 млн гривень.
Адвокат Насірова заявив, що в справі проти нього взагалі немає доказів провини, а також розповів про політичне рішення проти підзахисного.
Попри це Апеляційний суд Києва залишив Насирова під вартою.
Зі свого боку глава ДФС заявив, що оскаржить незаконні дії НАБУ у Європейському суді з прав людини.
16 березня Насіров під заставу вийшов із Лук'янівського СІЗО.
11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насірова на посаді. Суд визнав, що його відсторонення та звільнення з посади були незаконними.
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