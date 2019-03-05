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Справа Мартиненка: знайдено докази втручання екс-нардепа у роботу суддів

3.3тЧитати матеріал російською

Під час судового засідання 5 березня у справі Миколи Мартиненка суддя Шевченківського суду зачитав лист, адресований секретарю екс-нардепа від "Народного фронту" із проханням втрутитися в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя для призначення лояльних до Мартиненка суддів.

Як повідомив Центр протидії корупції, суддя Володимир Бугіль зачитав лист, який 16 лютого 2015 року надіслала працівниця ПАТ "Діамантбанк" на прізвище Федик секретарю Мартиненка.

"Діамантбанк" використовували у схемі відмивання коштів Мартиненком та його спільниками, нагадали у ЦПК. Загалом через організовані на двох державних підприємствах схеми розікрали майже 700 млн гривень.

Микола Мартиненко

Микола Мартиненко

"Радіо Свобода"

У листі зазначено, що попередній голова ВККС Самсін відправив президенту дві кандидатури для переведення до Голосіївського суду Києва: з Балаклавського районного суду міста Севастополя Шкірай та з Антрацитівського міського суду Ладиченко.

"У Філатова в Адміністрації президента лежать укази на призначення цих суддів. Прохання не допустити цього, оскільки: по-перше, у Самсіна не було повноважень, коли він склав ці подання, по-друге, це неправильні люди. Водночас зараз у ВККС лежать документи на правильних суддів — Кухарська та Денисюк (це кандидатури, які необхідно підтримати та забезпечити їх переведення до Голосіївського суду)", — пишуть у листі.

Також у документі зазначалося, що потрібно, щоб голова ВККС Сергій Козьяков надіслав листа до АП з проханням відкликати подання на переведення Шкірая та Ладиченка, а натомість скерував подання на переведення Кухарської та Денисюк.

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"Друге, до ВРП надійшло декілька скарг на суддів (Голосіївського районного суду Києва. — Ред.) Калініченко, Мірошниченко та Фролов — необхідно підтримати цих суддів та не допустити відкриття провадження щодо них", — йшлося у листі.

Зазначається, що стосовно двох із семи названих суддів прохання виконали. Так, суддю Наталію Кухарську указом президента від 29 грудня 2017 року тимчасово перевели з Кіровоградської області до Голосіївського суду. А щодо судді Мірошниченко відкрили дисциплінарне провадження, проте згодом закрили.

Нагадаємо, що детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року розслідування двох кримінальних проваджень — за фактом заволодіння коштами ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" у розмірі 6,4 млн євро та за фактом заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) у розмірі 17,29 млн доларів США. За даними слідства, організатором корупційних схем є Мартиненко.

Сам екс-голова комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненко був затриманий 20 квітня 2017 року детективами НАБУ і прокурорами САП. 22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки.

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Усього у справі Мартиненка проходять шестеро підозрюваних, ще чотирьох оголосили у розшук. Серед них — двоє громадян Австрії.

22 травня 2018 року обвинувальний акт щодо шести підозрюваних був переданий до суду. Щодо однієї із осіб триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському суді Києва оприлюднили документи, які свідчать про те, що екс-нардеп ("Народний фронт") Микола Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати з "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

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Особа
Микола Мартиненко
Місце
Україна
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Ночной Кошмар
Ночной Кошмар
а где там в документах доказательства владения компанией? то, что выкладывали тут же, на Обозе - это были переводы документов из дела, но они датированы до даты создания компании и не содержат ни печатей, ни подписей. так где доказательства-то? "убийственные" или какими их там Лещенко называл в своем блоге.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Тепер вже зрозуміло що існує потужний центр дискретизації Порошенка.
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Ishchenko Stas
Ishchenko Stas
Ну во-первых - вообще не понятно, какое это отношение имеет к делу ВГОКа и Энергоатома, по которому идет суд? А во вторых - тот же почерк, что и в доказательствах САП и НАБУ - кто-то кому-то отправил письмо. Ой как же им щас припекло, раз такое вбрасывают))
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