Щодо справи Т. Чорновол про підпал офісу ПР 18/02 2014

1. Перші смерті на Майдані були вже до цього дня. Вербицький, Нігоян, Жизневський - всі майданівці.

2. 18 лютого близько 10 години сотні самооборони Майдану та жителі столиці оточили парламент, вимагаючи змін до Конституції і відставки влади.

3. Близько 11 години тисячі озброєних арматурою та камінням тітушок при підтримці міліції та вв напали на демонстрантів. Я особисто закликав до припинення бойні через гучномовці з даху машини.

4. В той же час стрілки міліції з даху будинку на розі Садової- Шовковичної почали стріляти з рушниць по демонстрантам. Замість травматичних набоїв вони використовували патрони з свинцевою картеччю. Саме так був вбитий ще 22 січня Нігоян. Фото картечі з бруківки вул Садової я тоді ж розмістив у фб. Депутати з опозиції вимагали від спікера ВР втрутитися і припинити стрільбу по мирних демонстрантах. Але марно.

5. Розлючені цією стрільбою на Садовій і кривавим побиттям людей в Маріїнському парку демонстранти спонтанно спалили офіс партії регіонів. Близько 12-30 я був там і бачив, що звідти вільно виходили люди. Це ж саме підтверджено в матеріалах справи. Тому говорити про навмисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд.

6. Близько 13 велика кількість Беркуту, що знаходилася в комплексі МВС почала зачистку цієї території. На цей час в Будинку офіцерів вже було декілька вбитих і багато поранених, яких жінки- депутати виривали з рук тітушок і автозаків та переміщали в швидкі допомоги.

7. До кінця дня в ході штурму Майдану силовики оголосили АТО, захопили Жовтневий, спалили Будинок профспілок, озброєні міліцією тітушки стріляли в людей на розі Володимирської і Вел. Житомирської. Всього протягом 18 -19 лютого 30 демонстрантів отримали смертельні поранення.

8. Саме наказ на використання озброєних вогнепальною зброєю силовиків за висновком експертизи має причинно-наслідковий звязок із смертями мирних демонстрантів. Проект підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку підготовлено ще в грудні 2018 року. На жаль, тодішній парламент неодноразово відмовлявся продовжити дію заочного судочинства. Подані в суди клопотання про дачу дозволів на заочне слідство було теж заблоковане групою адвокатів, серед яких був і нинішній заст ДБР Бабіков.

9. Справа Т. Чорновол передана з центр апарату в київське управління ДБР. Відтак, пан Бабіков має можливість напряму впливати на слідчих, яких залякують виведенням за штат для зміни структури. Саме так в свій час отримали підпис прокурора під підозрами у справі Шеремета.

10. За сукупністю матеріалів справи підозра Т. Чорновол про умисне убивство - відверто незаконна. Про це говорять і прокурори, і слідчі і незалежні юристи. Тому єдина мета цього політичного дійства ДБР на замовлення Кремля - це спроба десакралізації Майдану, як джерела незалежності та європейського вибору України.

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