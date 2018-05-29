"Спочатку роблять героя": Савченко написала Сенцову із СІЗО

Позафракційний нардеп Надія Савченко, яку раніше утримували у російській в'язниці, а тепер судять у справі про підготовку військового перевороту в Україні, звернулася до Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії РФ.

"Я щиро сподіваюся, що Олега Сенцова обійде моя доля, коли з людини спочатку роблять героя, а потім роблять антигероя у своїй країні. Від щирого серця бажаю Олегу не потрапити в жорна політичної авторитарної машини в Україні", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Савченко переконана, в українського режисера є три шляхи: піти в тінь на творчий спокій, зажадати слави і стати "президентською маріонеткою" або почати боротися з "несправедливою системою" в Україні.

"Я і сім'я, всі близькі і друзі приєднуємося до акції підтримки Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів по всьому світу", - резюмувала нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.

Пізніше з'явилася інформація, що він погодився на підтримувальну терапію під час безстрокового голодування.