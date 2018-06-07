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Список 47: Кремль готував замах на сина Авакова

1.5тЧитати новину російською

У початковий варіант так званого "списку 47" був внесений син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.

Про це розповіли не зв'язані між собою джерела, передає INSIDER.

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За даними видання, Арсен Аваков був проінформований про це.

Однак в оприлюдненому списку імені Олександра Авакова немає.

Глава МВС відмовився коментувати інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в мережі з'явився "розстрільний" список з 47 журналістів і блогерів. У зв'язку з цим СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, список 47 передали журналістам з Росії для дискредитації українських силовиків.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Арсен АваковОлександр Аваков
Місце
Україна
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