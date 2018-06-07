Список 47: Кремль готував замах на сина Авакова

У початковий варіант так званого "списку 47" був внесений син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.

Про це розповіли не зв'язані між собою джерела, передає INSIDER.

За даними видання, Арсен Аваков був проінформований про це.

Однак в оприлюдненому списку імені Олександра Авакова немає.

Глава МВС відмовився коментувати інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в мережі з'явився "розстрільний" список з 47 журналістів і блогерів. У зв'язку з цим СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, список 47 передали журналістам з Росії для дискредитації українських силовиків.