Спікер Путіна: проблеми Криму не існує, а з Донбасом РФ допомагатиме

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що "проблеми Криму" нібито не існує.

Також спікер Кремля заявив, що росіяни нібито готові допомагати у вирішенні "проблеми Донбасу", передає "Інтерфакс".

"Головне – врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує, і вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами", – заявив Пєсков.

За його словами, "Росія прикладала і буде прикладати можливості для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему південного сходу".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вірить, що зможе укласти мирну угоду з главою Росії Володимиром Путіним, яка поверне всі окуповані території, включно з Кримом.