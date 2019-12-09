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9 грудня • оновлено в 19:23
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/ Політика

Спершу Путін! Зеленський раптово захотів змінити хід саміту в Парижі

9.7т
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Президент України Володимир Зеленський захотів провести зустріч з главою Росії Володимиром Путіним до початку зустрічі нормандської четвірки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, ініціатором такого рішення виступила саме українська сторона. Інші причини зміни розкладу переговорів поки невідомі.

Напередодні також з'ясувалося, що зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ пересунули з обіцяних 17:00 (за Києвом) мінімум на півгодини.

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Оскільки учасники саміту проведуть робочу вечерю, прес-конференцію також перенесли – вона відбудеться о 22:00.

В Офісі президента пізніше підтвердили, що Зеленський і Путін зустрінуться до прес-конференції "нормандської четвірки".

Але помічник Путіна Дмитро Пєсков перенесення зустрічі прокоментував так: "Виходимо з початкового плану".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
видимо шифровка из Москвы до него не дошла, пришлось активировать запасной канал.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин спереди, Макрон сзади а Меркель на камеру снимает)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ще не вмерла, Хоум видео)))))
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Захаров Дмитрий, выступление пианиста?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
пукин там не офигел от нашего комика?
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