Спершу Путін! Зеленський раптово захотів змінити хід саміту в Парижі

Президент України Володимир Зеленський захотів провести зустріч з главою Росії Володимиром Путіним до початку зустрічі нормандської четвірки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, ініціатором такого рішення виступила саме українська сторона. Інші причини зміни розкладу переговорів поки невідомі.

Напередодні також з'ясувалося, що зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ пересунули з обіцяних 17:00 (за Києвом) мінімум на півгодини.

Оскільки учасники саміту проведуть робочу вечерю, прес-конференцію також перенесли – вона відбудеться о 22:00.

В Офісі президента пізніше підтвердили, що Зеленський і Путін зустрінуться до прес-конференції "нормандської четвірки".

Але помічник Путіна Дмитро Пєсков перенесення зустрічі прокоментував так: "Виходимо з початкового плану".

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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