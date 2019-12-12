Соратник Горбачова закликав Україну тимчасово забути про Донбас

Російський політолог, історик, радник екс-президента СРСР Михайла Горбачова Віктор Мироненко переконаний, що головним пріоритетом для України має стати економічний, соціальний і військовий розвиток, а не повернення окупованих територій Донбасу.

"На жаль, так сталося, що ці території Донбасу не контролюються. Повернути їх зараз неможливо – це показали переговори. Значить, потрібно вирішувати іншу задачу". До такого висновку він прийшов, проаналізувавши "нормандський саміт", що відбувся 9 грудня в Парижі. Про це він сказав в блозі OBOZREVATEL.

На думку політика, саміт продемонстрував, що російська сторона "не здатна домовлятися". "Я думаю, тепер всім вже зрозуміло, що швидких рішень у цієї проблеми (війни на Донбасі, – Ред.) бути не може", – зауважив він.

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Виходячи з цього, Мироненко підкреслив значення посилення української держави в економічному, соціальному і військовому аспектах. "Розмовляють з сильними, розмовляють з успішними, розмовляють з тими, до кого тягнуться люди, хто володіє м'якою силою. Тому всі сили зараз повинні бути спрямовані на те, щоб Україна розвивалася економічно і соціально, інтегрувалася до Європейського Союзу, ставала процвітаючою країною, мала потужні Збройні Сили", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото та відео – в матеріалі OBOZREVATEL.

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