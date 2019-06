"Смерть імперії": Зеленський у ЄС зробив радикальну заяву про Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство країни в Європейському Союзі може зупинити імперські амбіції Росії.

Про це він сказав під час зустрічі з главою Євроради Дональдом Туском у Брюсселі, інформує прес-секретар українського глави Юлія Мендель на сторінці у Twitter.

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії й на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський.

"Ukraine in the EU is the death of the Russian imperial project . Moreover, it is a powerful blow against Russian authoritarianism, it is the path to democratic change in Russia and the whole post -Soviet space," said @ZelenskyyUa at a meeting with @eucopresident