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"Смерть імперії": Зеленський у ЄС зробив радикальну заяву про Росію

2.7тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство країни в Європейському Союзі може зупинити імперські амбіції Росії.

Про це він сказав під час зустрічі з главою Євроради Дональдом Туском у Брюсселі, інформує прес-секретар українського глави Юлія Мендель на сторінці у Twitter.

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії й на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський.

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Старі і нові друзі Євросоюзу: як Зеленського зустріли у Брюсселі

Володимир Зеленський і Дональд Туск

Володимир Зеленський і Дональд Туск

НВ

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Дональд Туск наголосив, що Євросоюз має намір зберігати фінансову підтримку України для стабілізації її економіки. Також було підтверджено, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня.

Як писав OBOZREVATEL, 4 червня в Брюсселі відбулася зустріч Володимира Зеленського, куди він прибув із першим зарубіжним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийЮлія МендельДональд Туск
Місце
БельгіяБрюссель
Теги
політикаУкраїнаРосіявступ до ЄС
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Росия Банкрот террорист и окупант!путин разорил росию и обокрал ее! смерть росийским выплядкам окупантам! Крым и Донбасс Украина! Донбасс без крыма нам не нужен! война до полной победы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же любят окраинские Гидранты, лозунги. Оно и понятно, кроме лозунгов, больше ничего нет и не предвидится.
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Mega Death
Mega Death
В Европе не идиоты сидят, чтоб брать на прокорм 40 млн тупых голодранцев))) Украина всех(вт.ч. и Россию) устраивает как поставщик дешёвых белых батраков и шлюх с сиделками, а так же как крупный потребитель всякого неликвида и ресурсов))
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