"Слугу народу" розлютила зустріч із Зеленським: що посварило нардепів

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з партією "Слуга народу" трапився конфлікт, що розлютило народних депутатів від фракції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За інформацією джерела в президентській партії, за підсумком зборів багато народних депутатів вийшли з будівлі КВЦ "Парковий" відверто незадоволеними. Незважаючи на регулярні зустрічі з президентом, команда Зеленського залишається закритою для "слуг народу".

Як стало відомо, комунікація всередині політичної сили побудована за принципом піраміди. Вона розділена на 15 груп, приблизно по 16-17 осіб. У кожній є негласний куратор, який за сумісництвом виконує функцію заступника глави фракції. Саме через цих людей і проходить основне спілкування з Офісом президента.

Зеленський посварився зі "слугами народу"

"Багато ж членів "Слуги" не є політичними важкоатлетами, тому додатково спілкуватися з ними президент не вважає за потрібне. Великою мірою цей аспект і не подобається молодим обранцям. Саме тому виникає ще один важливий фактор загальної напруги – недовіра. Як повідомляє УП, у кожного нардепа від "СН" перед зустріччю з президентом забрали мобільні телефони. Аналогічний підхід був і під час минулої великої наради 28 серпня", – вказується в матеріалі.

Варто зазначити, що не всі залишилися задоволеними результатом зустрічі з президентом. Претензій, за інформацією OBOZREVATEL, було одразу декілька:

Закритість із боку президента і його команди. Багато ініціатив та проєктів законів просто спускаються зверху. Якихось масштабних обговорень всередині політсили немає. Багато нардепів взагалі не в курсі, що вони ухвалюють. З журналістами же спілкується обмежена кількість спікерів; Тотальний контроль із боку правоохоронців. Всередині фракції навіть не приховують, що силовики негласно ведуть стеження за командою "Слуги народу". Найближчим часом Верховна Рада повністю посилить контроль за роботою нардепів. Першим сигналом у цій справі стало успішне голосування за зняття недоторканності. Далі за планом – відповідальність за кнопкодавство і прогули, законопроєкт про відкликання обранців зі стін парламенту за вихід із фракції.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу" ввечері в четвер, 5 вересня, зібралася на закрите засідання в конгресно-виставковому центрі "Парковий".

На зустріч прибули Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністерка фінансів Оксана Маркарова і генпрокурор Руслан Рябошапка.

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