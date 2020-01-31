"Слуги" з ковбасою та актори: стало відомо про таємних гостей Зеленського на Банковій

До Офісу президента України у розпал робочого дня регулярно приходять знайомі Володимира Зеленського або його підлеглих, друзі глави держави з "Кварталу 95", бізнесмени, судді й навіть колишнє оточення експрезидента-утікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у розслідуванні спільного проєкту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший" – програми "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, наприклад, 8 жовтня на Банковій був помічений концертний директор "Студії "Квартал 95" і виконавець ролі голови СБУ в серіалі "Слуга народу" Міка Фаталов. Свій візит туди він пояснив пошуками "гравців для футбольної команди". "У нас товариський матч. Хто вміє у футбол грати, з тим і будемо грати", – пожартував він.

Міка Фаталов на Банковій Скріншот відео

Також у жовтні Офіс президента відвідував креативний продюсер "Студії "Квартал 95" і тренер телевізійного проєкту "Ліга сміху" Сергій Сивохо. Його візит відбувся за три дні до призначення радником секретаря РНБО. Однак Сивохо відмовився розповідати, з ким саме мав зустріч в ОПУ. "Я зустрічався з товаришем. Це мій товариш, не з президентом", – сказав візитер, наголосивши, що це була приватна розмова.

Сергій Сивохо в ОПУ Скріншот відео

А у грудні журналісти побачили на Банковій режисера серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка. Свою появу в ОПУ він пояснив консультантською діяльністю.

"Ми ж про творчість, про кіно, про серіали. Тут був міністр культури, тут була людина з гуманітарних питань від Офісу. Ось із ними і обговорили деякі теми. Я приходив порадитися. Як консультант", – запевнив Кірющенко.

Олексій Кірющенко Скріншот відео

Ще одним гостем Зеленського, якого на Банковій помічали двічі, був юрист, консультант команди президента на виборах Сергій Нижній. На запитання преси, що він робить в Офісі президента, Нижній сказав, що не спілкується зі ЗМІ, а його візит – це особиста справа.

Крім того, розслідувачі зафіксували відвідування ОПУ і Денисом Єрмаком – братом помічника Зеленського Андрія Єрмака.

"Я з науково-дослідними матеріалами. Я не можу говорити. Я займаюся науково-дослідною роботою. Президент мене не прийме. Я сподіваюся братові просто розповісти, яка у нас ініціатива", – виправдався він.

На Банкову приходив брат Єрмака "Радіо Свобода"

Слід звернути увагу і на той факт, що багато відвідувачів Банкової приходять туди з подарунковими наборами їжі. Так, кореспонденти зняли на камеру нардепа від "Слуги народу" Дмитра Соломчука. Він і його помічники несли кошики, в яких лежали карафки, по дві палиці ковбаси, по коробці цукерок і згорток. Соломчук заявив, що ці продукти він ніс собі.

З подібним презентами в ОПУ приїздили і люди ще одного парламентаря від "Слуги народу" Михайла Радуцького.

Дмитро Соломчук прийшов до ОПУ з кошиками їжі Скріншот відео

В ОПУ принесли подарункові пакети від Радуцького Скріншот відео

Характерно, що Офіс президента відмовив журналістам у наданні інформації про відвідувачів і мету їхніх зустрічей, пояснивши відмову тим, що це "конфіденційна інформація".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський надав владні посади деяким чиновникам з уряду Миколи Азарова, які підпадають під дію закону про люстрацію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram