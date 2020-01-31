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31 січня • оновлено в 12:07
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"Слуги" з ковбасою та актори: стало відомо про таємних гостей Зеленського на Банковій

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До Офісу президента України у розпал робочого дня регулярно приходять знайомі Володимира Зеленського або його підлеглих, друзі глави держави з "Кварталу 95", бізнесмени, судді й навіть колишнє оточення експрезидента-утікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у розслідуванні спільного проєкту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший" – програми "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, наприклад, 8 жовтня на Банковій був помічений концертний директор "Студії "Квартал 95" і виконавець ролі голови СБУ в серіалі "Слуга народу" Міка Фаталов. Свій візит туди він пояснив пошуками "гравців для футбольної команди". "У нас товариський матч. Хто вміє у футбол грати, з тим і будемо грати", – пожартував він.

Міка Фаталов на Банковій

Міка Фаталов на Банковій

Скріншот відео

Також у жовтні Офіс президента відвідував креативний продюсер "Студії "Квартал 95" і тренер телевізійного проєкту "Ліга сміху" Сергій Сивохо. Його візит відбувся за три дні до призначення радником секретаря РНБО. Однак Сивохо відмовився розповідати, з ким саме мав зустріч в ОПУ. "Я зустрічався з товаришем. Це мій товариш, не з президентом", – сказав візитер, наголосивши, що це була приватна розмова.

Сергій Сивохо в ОПУ

Сергій Сивохо в ОПУ

Скріншот відео

А у грудні журналісти побачили на Банковій режисера серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка. Свою появу в ОПУ він пояснив консультантською діяльністю.

"Ми ж про творчість, про кіно, про серіали. Тут був міністр культури, тут була людина з гуманітарних питань від Офісу. Ось із ними і обговорили деякі теми. Я приходив порадитися. Як консультант", – запевнив Кірющенко.

Олексій Кірющенко

Олексій Кірющенко

Скріншот відео

Ще одним гостем Зеленського, якого на Банковій помічали двічі, був юрист, консультант команди президента на виборах Сергій Нижній. На запитання преси, що він робить в Офісі президента, Нижній сказав, що не спілкується зі ЗМІ, а його візит – це особиста справа.

Крім того, розслідувачі зафіксували відвідування ОПУ і Денисом Єрмаком – братом помічника Зеленського Андрія Єрмака.

"Я з науково-дослідними матеріалами. Я не можу говорити. Я займаюся науково-дослідною роботою. Президент мене не прийме. Я сподіваюся братові просто розповісти, яка у нас ініціатива", – виправдався він.

На Банкову приходив брат Єрмака

На Банкову приходив брат Єрмака

"Радіо Свобода"

Слід звернути увагу і на той факт, що багато відвідувачів Банкової приходять туди з подарунковими наборами їжі. Так, кореспонденти зняли на камеру нардепа від "Слуги народу" Дмитра Соломчука. Він і його помічники несли кошики, в яких лежали карафки, по дві палиці ковбаси, по коробці цукерок і згорток. Соломчук заявив, що ці продукти він ніс собі.

З подібним презентами в ОПУ приїздили і люди ще одного парламентаря від "Слуги народу" Михайла Радуцького.

Дмитро Соломчук прийшов до ОПУ з кошиками їжі

Дмитро Соломчук прийшов до ОПУ з кошиками їжі

Скріншот відео

В ОПУ принесли подарункові пакети від Радуцького

В ОПУ принесли подарункові пакети від Радуцького

Скріншот відео

Характерно, що Офіс президента відмовив журналістам у наданні інформації про відвідувачів і мету їхніх зустрічей, пояснивши відмову тим, що це "конфіденційна інформація".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський надав владні посади деяким чиновникам з уряду Миколи Азарова, які підпадають під дію закону про люстрацію.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Михайло Радуцький Міка Фаталов Дмитро Соломчук Сергій Сивохо Володимир Зеленський
Тег
Офіс президента
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
примирения Украины с Донбассом невозможно по одной причине - тогда всех украинских президентов, керманычей, политиков, героев АТО, волонтеров, журналистов надо будет посадить надолго... они не согласятся... поэтому путь Донбасса только в Россию...
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Гоша Злой
Гоша Злой
жлобье кварталовское одним словом
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