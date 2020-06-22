У нас в ВР сидят муд@ки. Это не новость. Но диагноз подтверждается регулярно. Притом именно сидят и не работают. Иногда заказывают проституток сидя на сессии ВР. Иногда заказывают новую машину, сидя на сессии ВР. И все это они делают в рабочее время, когда получают зарплату из наших с вами налогов. Видимо работать в ВР им не нравится. В остальное время эти лиходеи подают законопроекты и голосуют так, как им говорят их хозяева. Читая эти законопроекты я начинаю думать о том, что лучше бы они заказывали себе новые машины и проституток. Вреда было бы меньше. Приведу два примера. Пример первый - "слуг".

"Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев. Теперь "слуги" хотят поднять нотариальные госпошлины в сотни раз. Инициатор закона, кстати, тот самый Гетманцев, который, как глава комитета будет рассматривать теперь этот этот новый шедевр.

Если в ВР этот законопроект поддержат, то цены на госпошлины вырастут следующим образом:

• на оформление завещаний - в 300 раз с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан

• на право пользования имуществом, кроме транспорта - в 150-300 раз

• на право пользования и распоряжения транспортом - в 50-100 раз

• на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз

• на засвидетельствование подлинности каждой подписи на документах - в 500 раз

Таким образом хотят наполнить местные бюджеты, в которые поступает госпошлина. После такой инициативы ждём налог на воздух. Его появление будет теперь очень логичным.

Второй пример - это редкий #ЗаЖОП от ОПЗЖ. Учитывая, что в бюджете дыра, а на носу замаячили очередные местные выборы и внеочередные парламентские, то наследники Партии регионов решили играть в оголтелый популизм. Они предложили простить всем должникам долги за коммуналку. Просто простить. Это же не их деньги, а значит можно. И возникает вопрос, а зачем всем остальным платить тогда за коммуналку? Ведь долги же спишут! Главный инициатор этого днища - человек, у которого есть мрія, но совсем нет совести, Наталья Королевская. Ведь она понимает, что такой законопроект - это идеальное оружие в борьбе за симпатии неплательщиков и малообеспеченных украинцев, но крест на экономике. Сейчас объясню почему.

С большой вероятностью за этот бредовый законопроект ВР не проголосует, если сидящие в ней нардепы только окончательно не сойдут с ума в погоне за голосами избирателей. И вот тут у меня нет уверенности в том, что нардепы останутся трезвомыслящими. Выборы же скоро. А получается двустволка. Не примут этот бред и ОПЗЖ будет говорить, что если бы их было больше в ВР, то они бы точно проголосовали и списали все долги за коммуналку. Поэтому голосуйте за них. А если примут, то это это все равно заслуга ОПЗЖ, которая предложила подобное. И плевать на дыры в бюджете, которые станут ещё больше. И плевать на то, что это будет раздражителем для тех, кто все это время ответственно платил. Им плевать. Важны лишь голоса пенсионеров и малоимущих, которые могут на подобное клюнуть. Обратите внимание на то, что законопроекты о развитии экономики или о реформировании налогообложения ОПЗЖ не подаёт. Почему? Все примитивно. Они борятся за симпатии потенциальных избирателей, а не за будущее Украины.

И вот наблюдая этот треш, на разных полюсах ВР, я еще раз убеждаюсь, что державников, которые стратегически мыслят и понимают, что надо делать, там практически нет. Есть немало аматоров, дураков, аферистов, коррупционеров и просто случайных персонажей. Даже есть один насильник Иванисов, которого в ВР привёл Зеленский. А умных, знающих и компетентных в ВР очень мало. Критически мало. И пугает то, что в следующем созыве их будет еще меньше.

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