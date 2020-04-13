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13 квітня • оновлено в 20:11
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"Слуги народу" придумали, як "обійти" правки до законопроєктів

5.2т
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У "Слузі народу" на зустрічі фракції 13 квітня обговорювався законопроєкт, який дозволить шляхом голосування в Раді скорочувати кількість правок до законів, що розглядаються.

Для цього буде потрібно зібрати не менше 150 голосів "за". Про це розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент OBOZREVATEL.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Поки фінальної версії законопроєкту для подібного голосування немає, проте текст нардепи планують узгодити вже ввечері 13 квітня. На зустрічі "слуги" детально обговорювали новий закон. Вони вирішували, до яких законопроєктів і до якої кількості правок буде відноситися документ.

Проголосувати за відповідні норми нардепи планують у середу, 15 квітня, на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Крім того, як стало відомо журналісту OBOZREVATEL, "слуги" впевнені, що після голосування в середу цей закон заблокують постановами. Через тиждень депутати планують провалити всі постанови, щоб зайнятися розглядом у другому читанні закону про банки.

При цьому в поточній версії законопроєкту про скорочення кількості правок має пройти тиждень, щоб правки, які розглядалися, були розблоковані. Тобто, так званий антиколомойський закон може бути фактично ухвалений уже на початку травня.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Як писав OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Слуга народу" обговорять звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України законопроект Законодавство Партія Слуга народу політика
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