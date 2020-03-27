"Слуги народу" масово здали тест на коронавірус: що відомо

Близько 30 народних депутатів з фракції "Слуга народу" пройшли тест на коронавірус COVID-19.

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Про це "РБК-Україна" повідомила голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки Верховної Ради Ірина Верещук.

"У нас на фракції, всі хто контактував з депутатами – тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Близько тридцяти депутатів. І у всіх тести показали, що все добре", – розповіла політик.

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Також тестування пройшов спікер ВР Дмитро Разумков.

"На позачерговому засіданні був Руслан Горбенко, який захворів. Він був у масці, але був. Все, хто сиділи поруч, також здали тести", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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