"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент

Законопроєкт про імпічмент президента підтримали представники фракції "Слуга народу" і два позафракційні народні депутати.

Так, "за" проголосували 245 парламентарів, з них 243 – від "Слуги народу", спікер Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

З президентської фракції не голосували тільки чотири нардепи – Людмила Буймістер, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Вадим Струневич.

Засідання Ради скріншот відео

Повний поіменний список голосування за законопроєкт про імпічмент

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

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