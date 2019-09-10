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10 вересня • оновлено в 22:59
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"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент

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Законопроєкт про імпічмент президента підтримали представники фракції "Слуга народу" і два позафракційні народні депутати.

Так, "за" проголосували 245 парламентарів, з них 243 – від "Слуги народу", спікер Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

З президентської фракції не голосували тільки чотири нардепи – Людмила Буймістер, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Вадим Струневич.

Засідання Ради

Засідання Ради

скріншот відео

Повний поіменний список голосування за законопроєкт про імпічмент

"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент
Новини
Імпічмент Зеленського: все, що варто знати про нові правила
"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент
"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент
"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент
"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент
"Слуги народу" майже у повному складі: хто голосував за закон про імпічмент

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

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Місце
Україна
Теги
Імпічмент президента Верховна Рада України
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