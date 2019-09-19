"Слуга народу" почала масштабну реформу прокуратури: всі деталі

Монобільшість у Верховній Раді України проголосувала у другому читанні за основу і в цілому за законопроєкт №1032, який передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Рішення було ухвалено під час пленарного засідання парламенту у четвер, 19 вересня. Його підтримали 259 нардепів.

Підсумки голосування Скріншот відео

Підсумки голосування Скріншот відео

Основними положеннями законопроєкту є:

Реформа прокуратури УНН

побудова після проведення атестації прокурорів нової структури органів прокуратури: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури.

Генпрокурор отримає право ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури;

Ліквідація військових прокуратур, але водночас встановлення права генпрокурора в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

Надання генпрокурору повноважень затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором на адмінпосаді обов'язків.

Надання можливості для всіх кандидатів із вищою юридичною освітою і стажем роботи в сфері права брати участь у відборі на заміщення посад у всіх органах прокуратури.

Перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів України.

Підвищення базового посадового окладу прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлення обмеження в розмірі 25% для максимального розміру премії прокурора за підсумками року.

Прокурори, які на день набрання чинності Законом обіймають посади прокурорів у ГПУ, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах тільки в разі успішного проходження ними атестації.

Атестація не поширюється на прокурорів САП. У разі неуспішного проходження атестації прокурор звільняється.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що нинішня модель функціонування органів прокуратури є незадовільною ні з точки зору рівня підтримки її суспільством, ні з точки зору належного рівня виконання прокурорами своїх повноважень.

"Так, подальше реформування органів можливе лише за умови здійснення першочергових заходів із проведення оцінки відповідності чинних прокурорів критеріям професійної компетентності, доброчесності та професійної етики. А також за умови надання можливостей для інших кандидатів, які мають відповідну підготовку, обіймати посади в прокуратурах усіх рівнів", – йдеться в документі.

Його кінцевою метою називають створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на принципах ефективності, професіоналізму, незалежності й відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому читанні парламентська більшість підтримала законопроєкт про реформу прокуратури 10 вересня. Тоді свої голоси за нього віддали 287 нардепів.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

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