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"Слуга народу" Янченко розповіла про "немитих" дітей Донбасу. Відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
17,9 т.
Янченко назвала дітей Донбасу 'немитими'

Галина Янченко назвала "немитими" дітей Донбасу.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що діти в зоні бойових дій на Донбасі живуть "немитими" і "нечесаним".

Про це вона заявила в ефірі програми "Свої" на телеканалі NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спершу "слуга" сказала, що жителі українських міст і населених пунктів мають самі вирішувати, як будуть називатися вулиці та інші об'єкти. І тут її запитали, чому в такому разі в деяких районах Донбасу не проводитимуться місцеві вибори.

"Ви плутаєте дві теми. Але, якщо ви постійно порушуєте тему і постійно зачіпаєте Володимира Зеленського, я б теж хотіла прокоментувати як представниця його команди. У мене старша дитина пішла в третій клас. Ви знаєте, про що я думала весь день 1 вересня? Що цей рік по-трагічному унікальний, тому що фактично цьогоріч до школи пішли діти, народжені в 2013-14 роках. На Донбасі це діти, які ось народилися, і вони все життя живуть в обстрілах, "войнушках", підвалах, десь немиті, десь нечесані... на лінії розмежування", – висловилася Янченко.

Вона також уточнила, що бачила все це на власні очі. Зокрема, за словами нардепки, її чоловік (Віктор Андрусів) у 2015-2016 роках був заступником голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, тому вона "об'їздила всю область, всі нулівки, КПВВ".

"Насправді трагізм полягає в тому, що нам, як Україні, потрібно буде після фізичного повернення цих територій ментально повертати цих людей. Тому що ми маємо ціле покоління, яке цьогоріч пішло в перший клас і живе в російській пропаганді", – додала Янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі спливло скандальне відео голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, членкині фракції "Слуги народу" Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

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УкраїнаВійна на ДонбасіСкандали навколо "Слуги народу"Партія Слуга народуГалина Янченко
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