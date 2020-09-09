"Слуга народу" Янченко розповіла про "немитих" дітей Донбасу. Відео

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що діти в зоні бойових дій на Донбасі живуть "немитими" і "нечесаним".

Про це вона заявила в ефірі програми "Свої" на телеканалі NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спершу "слуга" сказала, що жителі українських міст і населених пунктів мають самі вирішувати, як будуть називатися вулиці та інші об'єкти. І тут її запитали, чому в такому разі в деяких районах Донбасу не проводитимуться місцеві вибори.

"Ви плутаєте дві теми. Але, якщо ви постійно порушуєте тему і постійно зачіпаєте Володимира Зеленського, я б теж хотіла прокоментувати як представниця його команди. У мене старша дитина пішла в третій клас. Ви знаєте, про що я думала весь день 1 вересня? Що цей рік по-трагічному унікальний, тому що фактично цьогоріч до школи пішли діти, народжені в 2013-14 роках. На Донбасі це діти, які ось народилися, і вони все життя живуть в обстрілах, "войнушках", підвалах, десь немиті, десь нечесані... на лінії розмежування", – висловилася Янченко.

Вона також уточнила, що бачила все це на власні очі. Зокрема, за словами нардепки, її чоловік (Віктор Андрусів) у 2015-2016 роках був заступником голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, тому вона "об'їздила всю область, всі нулівки, КПВВ".

"Насправді трагізм полягає в тому, що нам, як Україні, потрібно буде після фізичного повернення цих територій ментально повертати цих людей. Тому що ми маємо ціле покоління, яке цьогоріч пішло в перший клас і живе в російській пропаганді", – додала Янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі спливло скандальне відео голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, членкині фракції "Слуги народу" Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

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