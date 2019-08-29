"Слуга народу" визначилася із главами міністерств, ГПУ і СБУ: хто вони

Президент України Володимир Зеленський запропонував залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це 29 серпня повідомила депутатка від фракції "СН" Роксолана Підласа, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією журналістів, питання повторного призначення Авакова міністром було одним із найбільш дискусійних на засіданні фракції. Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомила, що "Слуга народу" запропонувала главі МВС залишитися, але "на вельми цікавих умовах".

Крім цього, були затверджені голови СБУ, Генпрокуратури. За інформацією нардепа і радника президента Микити Потураєва, посаду глави Служби безпеки отримає чинний в.о. Іван Баканов, а глави ГПУ – Руслан Рябошапка.

Арсен Аваков Wikipedia

На посаду міністра закордонних справ запропонували Вадима Пристайка. На посаду глави Міноборони запропоновано бізнесмена Андрія Загороднюка.

Міністерство енергетики та екології очолить Олексій Оржель, міністерство з питань інформатизації – Михайло Федоров, Міносвіти очолить Ганна Новосад, за інфраструктурк відповідатиме Владислав Криклій, а на посаду голови МОЗ запропонували три кандидатури.

Як писав OBOZREVATEL, у президентській партії "Слуга народу" назвали імена міністрів у новому уряді, який буде сформовано на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання.

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