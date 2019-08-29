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"Слуга народу" визначилася із главами міністерств, ГПУ і СБУ: хто вони

5.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запропонував залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це 29 серпня повідомила депутатка від фракції "СН" Роксолана Підласа, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією журналістів, питання повторного призначення Авакова міністром було одним із найбільш дискусійних на засіданні фракції. Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомила, що "Слуга народу" запропонувала главі МВС залишитися, але "на вельми цікавих умовах".

Крім цього, були затверджені голови СБУ, Генпрокуратури. За інформацією нардепа і радника президента Микити Потураєва, посаду глави Служби безпеки отримає чинний в.о. Іван Баканов, а глави ГПУ – Руслан Рябошапка.

Новини
Аваков – на вихід? У "Слузі народу" задумали усунути главу МВС
Арсен Аваков

Арсен Аваков

Wikipedia

На посаду міністра закордонних справ запропонували Вадима Пристайка. На посаду глави Міноборони запропоновано бізнесмена Андрія Загороднюка.

Міністерство енергетики та екології очолить Олексій Оржель, міністерство з питань інформатизації – Михайло Федоров, Міносвіти очолить Ганна Новосад, за інфраструктурк відповідатиме Владислав Криклій, а на посаду голови МОЗ запропонували три кандидатури.

Як писав OBOZREVATEL, у президентській партії "Слуга народу" назвали імена міністрів у новому уряді, який буде сформовано на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання.

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Особи
Володимир Зеленський Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Serov Oleg
Serov Oleg
офуеть....клоун бздун почище хряка,оказывается...
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