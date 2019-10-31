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31 жовтня • оновлено в 21:33
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"Втрачає довіру!" "Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки: оприлюднено документ

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Народні депутати почали збір підписів під колективною ініціативою про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Підтверджуюче фото документа опублікував у своєму Telegram-каналі Олександр Дубинський від фракції "Слуга народу", який один із перших підтримав звернення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Крім Дубинського вже поставили підписи його однопартійці Максим Бужанський і Антон Поляков.

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"Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки

"Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки

"Генпрокуратура втрачає довіру. Закрито справу проти детектива НАБУ, який "злив" справу проти сина Свинарчука-Гладковського. При цьому Рябошапка спробував прикрити цю історію зверненням щодо зняття недоторканності з Дубневича, хоча ще недавно відмовлявся підписувати йому підозру через нестачу доказів і ризик розвалити справу в суді", – написав нардеп.

"Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки

"Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки

Telegram Олександра Дубинського

Дубинський озвучив Рябошапка гучне звинувачення нібито в покриванні вбивць.

"Втрачає довіру!" "Слуга народу" вирішила позбутися Рябошапки: оприлюднено документ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Дубинський звинуватив Рябошапку в тому, що він нібито відкладає узгодження тексту підозри одеському активісту Сергію Стерненку, який вбив людину при самообороні.

  • Про те, що до Рябошапки втрачається довіра, заговорили і на закритій зустрічі "Слуги народу" 28 жовтня.

  • Зокрема, нардеп Антон Поляков заявив, що його нібито "замовили" кримінальному авторитету, але генпрокурор на повідомлення про це не відреагував.

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Особи
Руслан Рябошапка Олександр Дубінський Макс Бужанський
Місце
Україна
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