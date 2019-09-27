"Слуга народу" Тищенко завів помічницю-модель: хто вона

Народний депутат України від партії "Слуга народу", ресторатор Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі помічницею 22-річну модель Мар'яну Михолап.

Про це дізналися журналісти "Ньюзрум" – проєкту "Радіо Свобода". Згідно з інформацією на офіційному сайті парламенту, Михолап працює у Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У 2018 році вона закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика". Хоча, як сама зізнавалася, "слабко бачить себе в цьому".

Тищенко та Михолап

Мар'яна Михолап Facebook Мар'яни Михолап

Повідомлення про умови роботи Михолап на сайті Ради "Радіо Свобода"

Михолап знімалася у рекламах відомих брендів "Радіо Свобода"

Мар'яна Михолап "Радіо Свобода"

Михолап донедавна шукала роботу на сайтах "Радіо Свобода"

Ще під час навчання у виші Михолап шукала роботу репетиторкою математики та української мови і пропонувала свої послуги як модель. Але в кінці серпня і на початку вересня її резюме про це були видалені з сайтів пошуку роботи.

Також відомо, що у 2017 році Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна". А нещодавно дівчина активно знімалася у фотосесіях для відомих брендів.

Зараз же Михолап постить у соцмережах фото на тлі Верховної Ради і скаржиться на те, що нічого не встигає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

єдиною помічницею народного депутата від фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана стала 24-річна танцівниця, весільна адміністраторка Валерія Гриценко.

А народний депутат від фракції "Слуга народу", яка пройшла за округом №82 у Запорізькій області, Марина Нікітіна взяла помічниками на платній основі свого чоловіка і візажистку.

Пізніше Нікітіна відповіла на скандал, закликавши судити людей не за освітою і родом діяльності, а за справами. Нардеп також пообіцяла забрати у чоловіка зарплату або залишити йому мінімалку, яку віддаватимуть на благодійність.

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