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27 вересня • оновлено в 18:49
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"Слуга народу" Тищенко завів помічницю-модель: хто вона

12.2т Читати матеріал російською

Народний депутат України від партії "Слуга народу", ресторатор Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі помічницею 22-річну модель Мар'яну Михолап.

Про це дізналися журналісти "Ньюзрум" – проєкту "Радіо Свобода". Згідно з інформацією на офіційному сайті парламенту, Михолап працює у Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У 2018 році вона закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "економічна кібернетика". Хоча, як сама зізнавалася, "слабко бачить себе в цьому".

Тищенко та Михолап

Тищенко та Михолап

Новини
"Журналістка шкідлива, чого пристала?!" "Слуги народу" зганьбилися у кулуарах Ради
Мар'яна Михолап

Мар'яна Михолап

Facebook Мар'яни Михолап

Повідомлення про умови роботи Михолап на сайті Ради

Повідомлення про умови роботи Михолап на сайті Ради

"Радіо Свобода"

Михолап знімалася у рекламах відомих брендів

Михолап знімалася у рекламах відомих брендів

"Радіо Свобода"

Мар'яна Михолап

Мар'яна Михолап

"Радіо Свобода"

Михолап донедавна шукала роботу на сайтах

Михолап донедавна шукала роботу на сайтах

"Радіо Свобода"

Ще під час навчання у виші Михолап шукала роботу репетиторкою математики та української мови і пропонувала свої послуги як модель. Але в кінці серпня і на початку вересня її резюме про це були видалені з сайтів пошуку роботи.

Також відомо, що у 2017 році Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна". А нещодавно дівчина активно знімалася у фотосесіях для відомих брендів.

Зараз же Михолап постить у соцмережах фото на тлі Верховної Ради і скаржиться на те, що нічого не встигає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • єдиною помічницею народного депутата від фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана стала 24-річна танцівниця, весільна адміністраторка Валерія Гриценко.

  • А народний депутат від фракції "Слуга народу", яка пройшла за округом №82 у Запорізькій області, Марина Нікітіна взяла помічниками на платній основі свого чоловіка і візажистку.

  • Пізніше Нікітіна відповіла на скандал, закликавши судити людей не за освітою і родом діяльності, а за справами. Нардеп також пообіцяла забрати у чоловіка зарплату або залишити йому мінімалку, яку віддаватимуть на благодійність.

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Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эти скоты не о стране и народе думают а о своей похоти
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Сексуальний манія!. Він не має жодного поняття про законотворчість.
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Shepard John
Shepard John
ну епт, а вы хотели бы, чтоб у него страшненькая сосала?
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