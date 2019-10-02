"Слуга народу" ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що це означає

У середу, 2 жовтня у Верховній Раді ухвалили закон про перезапуск Національного агентства із запобігання корупції.

За проєкт закону №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" проголосували 237 нардепів.

Документ підтримали 233 депутати від політсили "Слуга народу", а також четверо позафракційних депутатів. "Проти" проголосували 13 народних обранців від партії "Опозиційна платформа – За життя" і троє позафракційних політиків.

У пояснювальній записці до проєкту закону №1029 зазначено, що він розроблений з метою зниження рівня корупції та підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції.

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Скріншот

Відповідно до ухваленого закону тепер керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде голова, який призначається і звільняється Кабінетом міністрів. Тобто форма управління відомства буде змінена з колегіальної на одноосібну.

Також у законі вказали вимоги і обмеження для претендентів на посаду глави Агентства. Керівник НАЗК буде призначений на чотири роки, при цьому один і той самий чоловік не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль.

А однією з підстав для звільнення буде висновок комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності. Глава Агентства зможе призначити собі трьох заступників.

НАЗК цензор

Зазначимо, що новий закон набуває чинності наступного дня після публікації. З набуттям чинності достроково припиняються повноваження членів НАЗК, керівництва його апарату, членів громадської ради при Агентстві.

Протягом двох місяців Кабінет міністрів має забезпечити проведення конкурсу з відбору голови НАЗК. При цьому протягом 5 робочих днів від моменту набуття чинності закону Кабмін призначає тимчасового виконувача обов'язків голови Агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антикорупційний комітет Верховної Ради 19 вересня, отримав правки до законопроєкту №1029 про перезавантаження НАЗК .

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