"Уже не смішно!" "Слуга народу" після "собачого скандалу" запропонував скасувати уроки історії в школі

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар, який раніше прославився "собачим скандалом", запропонував скасувати уроки історії України в школі.

На думку нардепа, курс історії в п'ятому класі є поверхневим і низькоінформативним. Відповідне звернення на ім'я в.о. міністерки освіти і науки України Любомири Мандзій Брагар опублікував у себе в Facebook, але пізніше видалив пост.

Брагар запропонував скасувати уроки історії в школі

"Сьогодні він знову проявився і показав, що якщо людина один раз уже "брагарила", то тепер його вже не зупинити. Загалом, він не довго думав і написав депутатське звернення до Міністерства освіти. Суть цього тексту проста – курс історії за 5 клас занадто простий, а учні перевантажені, тому скасовувати вивчення історії. До чортової матері! І попросив повідомити йому про результати розгляду його звернення. Не знаю, яку дитячу травму завдав Брагару в дитинстві вчитель історії, але до чого це призвело ми бачимо", – написав колишній позафракційний народний депутат Борислав Береза в Facebook, прикріпивши фото звернення.

Брагар заявив, що йому відомо про "суспільний резонанс", що мав місце під час трансляції уроків на телебаченні.

Звернення депутата

Відзначимо, що депутат закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр, аспірант КНУ.

Пропозиція Брагара викликала шквал критики в мережі. У коментарях користувачі посміялися з депутата і запропонували йому скасувати весь курс початкової школи і почати набирати дітей одразу в п'ятий клас.

"Керуючись логікою депутата, весь курс початкової школи можна скасувати, як і саму початкову школу. Бо все, що там викладають, поглиблено вивчається в середній школі. Тому пропоную відкрити набір одразу в 5-й клас. Уявіть, скільки грошей можна заощадити", – пишуть у коментарях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар порадив українцям продавати собак, щоб "жити нормально".

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