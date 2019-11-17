"Слуга народу" очолив "Укравтодор": хто він і чим відзначився

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кубраков очолив "Укравтодор" за результатами конкурсу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Facebook, пожартувавши, що "тепер за дороги і ями можете і його тега в ФБ".

"Але наша амбітна мета – все менше давати вам причин для скарг на дороги, точніше їх відсутність", – написав міністр.

Як передає Урядовий портал, Кубрак був відповідальним за будівництво траси Запоріжжя-Маріуполь: 130 км були відремонтовані за 68 днів, тоді як до цього 70 км ремонтували цілих 3 роки.

Олександр Кубраков

"Якісні дороги - один з наших топ-пріоритетів. У наступному році уряд заклав 33,4 млрд грн на ремонт і утримання доріг державного значення, вдвічі збільшили суму на безпеку дорожнього руху. За наступні п'ять років ми плануємо привести до нормативного стану 24 тисячі км доріг національного значення. Такі ж амбітні плани у нас і по відновленню місцевих доріг. Щоб все це втілити, нам в команді потрібна чесна і професійна людина в керівництві Укравтодору", – прокоментував прем'єр Олексій Гончарук призначення.

Першочерговим завданням Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК "Автомобільні дороги України". Також він планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону і підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Олександр Кубраков ФБ Кубракова

Олександр Кубраков - народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". За час роботи в парламенті подав 16 законопроектів, з яких 12 вже прийняли, 4 ще допрацьовуються. Зокрема, є автором прийнятого законопроекту №1041 про введення середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний і середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

Кубраков також автор прийнятого парламентом законопроекту №1061, який вводить аудит безпеки доріг. Документ дозволить досягти високого рівня безпеки дорожнього руху, знизить аварійність на дорогах і тяжкість наслідків ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році на ремонт доріг було виділено понад 45 млрд гривень. При цьому державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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